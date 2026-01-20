次、コレ買ってーーーッッ！！【コストコ】コーヒーのお供にしたい♡「スイーツ」

大容量の商品が並ぶ【コストコ】には、おうちでのコーヒータイムを格上げしてくれそうな「スイーツ」が多数ラインナップ。今回は、マニアも絶賛のスイーツをピックアップします。店内調理のスイーツは商品の入れ替わりが激しいので、見つけたら即GETがおすすめです。

個包装がうれしいハート型スイーツ

しっとり食感のハート型ケーキをチョコレートでコーティングした「サン・ミッシェル チョコレートスウィートハートケーキ 24個入り」。メイドインフランスの文字とともにエッフェル塔がデザインされたおしゃれなパッケージで、ちょっとした手土産にもおすすめ。個包装になっているので、シェアしやすいのもうれしいポイントです。@potipoti212さんによると「甘いの好きなら後悔しない系おやつ」とのことなので、甘党さんは要チェックです。

食べ応えありそうなミルクレープのロールケーキ

薄焼きのクレープ生地で北海道産の生クリームを包み、ロール状に仕上げた「ミルクレープロール」。こちらは北海道で作られているようです。@potipoti212さんによると「ずしっと重め」とのことで、甘いものを思う存分味わいたいときにぴったり。フルーツを添えるるのもいいかも。

食べきりサイズの紅茶カップケーキ

おうちでのコーヒータイムをちょっぴりぜいたくに楽しみたいなら、こちらの「アールグレイカップケーキ 8個入」もおすすめです。トッピングには紅茶クリーム・スライスアーモンド・オレンジピールが使われていて、見た目もおしゃれに仕上がっています。@potipoti212さんも「上品な甘さ」「ティータイムのお供にぴったり」と絶賛。

ついパクパク食べすぎてしまいそう！ 小さめドーナツ

@potipoti212さんが「手が止まらないやつ」と紹介するこちらは、人気のベニエシリーズの新作「キャラメルベニエ 25個入」です。パクっとつまみやすい小さめサイズのドーナツに、濃厚なキャラメルクリームが入っています。ふわふわの生地と相性がよさそうで、次から次へと食べ進めてしまいそう。「コーヒーにも紅茶にもぴったり」「おやつにも朝ごはんにも」とのことなので、試してみる価値ありです。

