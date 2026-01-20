Blu-rayレコーダーのことが気になって仕方ないのか、レコーダーと格闘を続ける猫さん。飼い主さんが作動してみると、まさかの展開が待っていたのだとか…！

話題となっている投稿は、記事執筆時点で19.5万再生を突破し、「ネコちゃん、あるあるww」「閉めるのかと思ったら、そっちか」といったコメントが寄せられました。

【動画：レコーダーを見つめる猫→『ディスクトレイが閉じようとした』次の瞬間……爆笑の展開】

レコーダーに興味津々

TikTokアカウント「manchikanhana」に投稿されたのは、Blu-rayレコーダーと格闘するマンチカンの「華」ちゃんの様子。飼い主さん宅にやって来て、わずか1週間足らずで豪快な寝姿を披露したという、たくましい精神力を持つ女の子です。

そんな華ちゃんはある日、Blu-rayレコーダーの前で動かず、じーっとレコーダーを凝視していたそう。人間にとっては不思議な物ではありませんが、華ちゃんにとっては気になる存在なのでしょう。まるで獲物を狙うハンターのような目つきで、レコーダーとにらみ合っていたといいます。

見合って、見合って～

華ちゃんの様子を見た飼い主さんは、Blu-rayレコーダーを起動させて蓋を開けてみることに。すると、動き出した蓋にビックリして、華ちゃんは若干後ずさり。レコーダーからのまさかの先制パンチに驚いている姿は、何だか愛おしくなります。

その後、華ちゃんとレコーダーのにらみ合いが続くこと数秒。レコーダーの動きにビックリして固まっちゃった…？と思って心配してしまいましたが、どうやら華ちゃんはそんなことで怖がって萎縮するようなタイプではありませんでした。

野生の血が騒ぐっ！！

なんとディスクトレイが閉じようとした時、「こらっ、待つにゃ！」と手でディスクを止めたのだとか！あまりにも素早い動きで止める華ちゃんに飼い主さんも驚いたようで、思わず「あっ…」という声が漏れたとのこと。未知の物にも果敢に立ち向かう華ちゃん、本当にたくましいですね！

将棋の「王手！！」という言葉が聞こえてきそうな手さばきでレコーダーを止める華ちゃんの姿は、TikTokにて1.1万件超えの高評価を獲得！華ちゃんのまさかの行動に、見ているだけで自然と笑みがこぼれていました。

Blu-rayレコーダーに向けて奇妙な行動を取る華ちゃんに「押し込むのかなーって思ったら戻っていくのを阻止するのねw」「ちょ、待てコラ！って感じww可愛いー」「勢いのある待てやな笑」「うちの猫もここ開け閉めするとすっ飛んできて不思議そうに見てる」といったコメントが寄せられました。

TikTokアカウント「manchikanhana」では、華ちゃんが飼い主さんの膝の上から動こうとしない様子や、思わず笑ってしまいそうになる寝顔なども投稿されています。

華ちゃん、飼い主さん、この度はご協力誠にありがとうございました！

