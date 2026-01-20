大相撲初場所

大相撲初場所は東京・両国国技館で連日熱戦が繰り広げられている。18日の中日では、世界的な大物ミュージシャンが最前列で観戦。相撲に興味を持ったようで、元横綱の隣で日本の国技に触れた姿を報告している。

上半身裸のパンツ姿で相撲を習っていたのは日系米国人のスティーブ・アオキ。インスタグラムのフォロワー1154万人を超える世界的なDJだ。隣にいたのは第68代横綱・朝青龍のドルゴルスレン・ダグワドルジ氏。稽古場と見られる場所で指導を受けていた。

アオキは自身のインスタグラムのストーリー投稿で実際の画像を公開。「Sumo pirates（スモウ海賊） Yes」と炎の絵文字付きで記し、大興奮をうかがわせた。

中日に国技館の最前列で観戦する様子はNHKの中継にも映り込み話題に。インスタグラムに映像を投稿し「初めてスモウを間近で見た！」と初の生観戦だったことを明かしている。ダグワドルジ氏も自身のXでアオキとの2ショットを公開。「大ファンでした GMOsonic 2026 最高でした」と感激した様子でつづっている。



（THE ANSWER編集部）