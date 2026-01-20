本格的な受験シーズンが到来しています。



受験生の皆さんにはぜひ力を出しきって志望校に合格してほしいですよね。



そこで、20日の特集は、受験生にとって縁起のいい『石』や、人気の「合格祈願スイーツ」をご紹介します。



受験シーズンを迎えた先週。



飯山市の中学生にある「合格祈願のお守り」が贈られました。



その名も『不落石』！落ちない石です。





この“石”が今 受験生に人気を集めていると言います。この『不落石』は群馬県の横川サービスエリアで無料で配られていて、この日も高校生や中学生が手に取っていました。佐久市から『英検を挑戦していて最近英検落ちないようにもらいました』『やる気出ますね！飾りたいと思います』このお守りの正体、それは…。上信越自動車道の碓井軽井沢インターチェンジと松井田妙義インターチェンジの間で進められている岩山の撤去工事で出た石です。高さおよそ70メートルあった岩は、将来的に落石が心配されたことから、2017年に撤去が始まりました。ではなぜ、工事現場の石がお守りに？NEXCO東日本長野工事事務所 山岸睦功所長「土木の工事の世界ですと、トンネルを掘削する際に、トンネルが貫通するときの石をお守りとしてよく安産の守りとして使われることが多かったです。今回トンネルではないんですけれども、岩塊を撤去する、岩塊を掘削していましたので、その岩自体が落ちなかったということで、お守りにいいんじゃないか』岩山の撤去工事では、高速道路の本線に小石一つ落ちないように最大限の配慮がされています。『絶対に落ちない』という意味も込められ、お守りに。去年の受験シーズンに無料で配布を始め、今シーズンはすでに「1万以上の数」が手にされているといいます。長野市内にあるNEXCO東日本のオフィス。不落石はこちらで袋詰めされていました。一見、ただ袋に入れているだけのようですが、受験生へのお守りということで小さな心配りも…。スタッフ「これはかなり鋭利にとがっていたので入れないでおこうかな…」中にはキラキラ光っているものや珍しい形の石もあるようで…。「かわいくない？かわいいね。だるまみたいですね。ご利益ありそう」スタッフ「珍しい石入ったりする時には工事を担当している方たちにも見せに行ったりして、みんなで共有して、また作っていると何かしら事務所全体が、何しているのって声かけてくれて、1つ2つ手伝ってくれたり、事務所全体で作っている形ですね』この不落石を受け取った受験生は。飯山市立 城南中学校 生徒「みんな同じものをもらってみんな一丸となって頑張れるかなと思います」「普通の山から採っていると思ったんですけど、高速道路の山から採っていると聞いて、砂一つでも落とさないようにしているところとかすごいなと思いました。」岩山の撤去工事は「9割」が終わっていて、NEXCO東日本は来年も不落石を配る活動を続けたいとしています。一方、長野市善光寺の仲見世通りにあるさつまいもスイーツ専門店。こちらでは合格を祈願するグルメが。リポート「受験生を応援しようと合格にかけて五角形の大学芋が登場しています」「合格」と「五角形」の語呂合わせで作られた大学芋。店では通年で大学芋を販売していて、多い時には260パックを売り上げる一番の人気商品です。今回の、この「合格大学芋」は使われている芋にも違いがあると言います。去年の猛暑の影響で不作だった中でも力強く育ったサツマイモ・紅はるかを使用。手作業で「五角形」にカットして油で揚げたあと、たっぷりの蜜をかけ、さらに提供前に追い蜜で仕上げています。リポート「ではいただきます。さつまいもはねっとりしていておいしいです。甘めの蜜がたっぷりかかっていてこれなら勉強も頑張れそうです」おいも日和 服部店長「今回、年末年始の方でもご家族でこちらの合格大学芋も買ってくださる方もいらっしゃったので、こちらの大学芋を食べて、体と心を整えていただきたいなと思っております。」「落ちない石」に「合格」を願って作られる五角形の大学芋。受験生を応援する心強い味方が生まれています。