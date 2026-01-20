ニトリデコホームで先行発売決定！ヤマモト「Rejuveon(リジュビオン)」

ヤマモトは、海外で注目を集めるPDRN（ポリデオキシリボヌクレオチド）をベースとした製剤「Rejuveon（リジュビオン）」を、2026年1月より日本国内で独占販売開始しました。

韓国のドラッグストアや専門薬局で実績を重ねてきた次世代型製剤が日本上陸。

再生美容市場における新たな選択肢として、肌環境を整えるアプローチを提案するアイテムがラインナップされます。

ヤマモト「Rejuveon（リジュビオン）」

販売開始時期：2026年1月より順次

価格：4,500円(税込)

内容量：20g

先行発売：2026年1月末よりニトリデコホームにて決定

近年、美容医療や再生美容の分野で関心が高まっている「肌本来のコンディションに着目したアプローチ」。

「Rejuveon（リジュビオン）」は、この分野で注目される成分「PDRN」を基盤とし、再生美容分野での活用を踏まえて設計された製品です。

即時的な変化のみを追求するのではなく、肌環境そのものを整えるという設計思想を重視。

品質管理や製造背景にもこだわり、海外市場ですでに多くの導入実績を持っています。

製品の特徴と成分

■主な特徴

・PDRNをベースとした製剤設計

・海外美容医療・再生美容分野での豊富な使用実績

・品質管理と製造背景を重視したプロダクト設計

■配合成分

水,グリセリン,BG,エチルヘキサン酸セチル,ジステアリン酸ポリグリセリル-3メチルグルコース,シクロペンタシロキサン,マイクロクリスタリンワックス,1,2-ヘキサンジオール,ナイアシンアミド,ステアリン酸,ジメチコン,(ジメチコン／(PEG-10／15))クロスポリマー,オリーブ油脂肪酸セテアリル,オリーブ油脂肪酸ソルビタン,シクロヘキサシロキサン,ステアリン酸グリセリル,マカデミア種子油,シア脂,DNA-Na,カンゾウ根エキス,ツボクサエキス,チャ葉エキス,イタドリ根エキス,オウゴン根エキス,カミツレ花エキス,ローズマリー葉エキス,ダマスクバラカルス細胞外小胞,乳酸桿菌細胞外小胞,酢酸トコフェロール(ジメチコン／ビニルジメチコン)クロスポリマー,(アクリレーツ／アクリル酸アルキル(C10-30))クロスポリマー(アクリル酸Na／アクリロイルジメチルタウリンNa)コポリマー,イソヘキサデカン,ポリソルベート80,オレイン酸ソルビタン,TEA,アデノシン,ヘキサカルボキシメチルジペプチド-12-7Na,ニコチノイルトリペプチド-1,合成ヒト遺伝子組換デカペプチド-7,合成ヒト遺伝子組換オクタペプチド-4,合成ヒト遺伝子組換オリゴペプチド-9,合成ヒト遺伝子組換ペンタペプチド-19,パルミトイルテトラペプチド-7,パルミトイルトリペプチド-1,パルミトイルペンタペプチド-4,ノナペプチド-1,アセチルヘキサペプチド-8,ヘキサペプチド-9EDTA-2Na,エチルヘキシルグリセリン

日本市場において、再生美容を正しく理解し、長期的視点で取り組む層へ向けた新たな選択肢として展開されます。

販売チャネルは、2026年1月以降、バラエティショップ、ライフスタイルショップ、ECチャンネル、ドラッグストアなどで順次拡大予定。

これに先駆け、1月末より「ニトリデコホーム」での先行発売が決定しています。

海外で話題のPDRN配合製剤がいよいよ身近な店舗で手に入るように。

ヤマモト「Rejuveon（リジュビオン）」の紹介でした。

