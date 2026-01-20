俳優・川粼麻世（６２）が２０日に自身のインスタグラムを更新。親交があるＧＡＣＫＴの新年会に参加した際の人気俳優との２ショットが話題を呼んでいる。

川粼は「今年もＧＡＣＫＴの新年会に行って来ました。参加者は好きな酒を１人１本持参しますが、テキーラ男祭りなんでほぼテキーラで何度も乾杯 連帯感！達成感を感じて明日への活力源となります ＧＡＣＫＴいつも有難う」と大量のお酒が並べられた様子や参加者と盛り上がる姿をおさめた動画をアップ。

さらに「ＧＡＣＫＴの新年会ではじめましての竹内涼真くん」とつづると、俳優の竹内涼真との２ショットを披露。「亀田興毅くんの紹介で共通の友達がいる事も知った。興毅が嫌がるスリーショット。「俺だけチビやん」だって」と続け、ボクシングの亀田興毅を交えたショットも公開した。最後に「俺１８２ｃｍあるが竹内涼真くんめっちゃ身長が高くてビックリ！熱い男祭りで１人だけ涼しげに微笑んでた」とつづり、投稿を締めた。

この投稿にファンからは「麻世さんも大きいと思ってましたが涼真さんはまだ背が高いんですね」「皆さんが楽しそうで何より」「勿論、麻世さんも最後まで残ってたお一人ですよね？」などの声が寄せられている。