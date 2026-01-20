羊文学、Netflixシリーズ『九条の大罪』に主題歌「Dogs」を書き下ろし 3・25に配信リリース決定＆新アー写も
ロックバンド・羊文学が、今春配信のNetflixシリーズ『九条の大罪』の主題歌を担当することが発表された。
【動画】羊文学、2026年のバンド活動の抱負を語る
主題歌は、羊文学が同作のために書き下ろした楽曲「Dogs」に決定。『九条の大罪』の配信に先駆けて、3月25日に配信リリースされる。Apple MusicとSpotifyでは、Pre Add／Pre-Saveがスタートしている。
また、「Dogs」の配信リリース発表にあわせて、新たなアーティスト写真も公開された。リラックスした雰囲気のメンバーが収められた、新鮮なショットとなっている。
『九条の大罪』は、柳楽優弥が“厄介でグレーな案件”ばかりを引き受ける弁護士役で主演を務め、松村北斗、池田エライザ、町田啓太、音尾琢真、ムロツヨシらが出演。原作は『闇金ウシジマくん』の作者・真鍋昌平による同名漫画で、2020年10月より『ビッグコミックスピリッツ』（小学館）にて連載中。単行本は現在15巻まで刊行されており、累計発行部数は400万部を超えている。
昨年、5thアルバム『D o n’ t L a u g h I t O f f』をリリースした羊文学は、東京・日本武道館2Daysや大阪・大阪城ホールを含む過去最大規模のアジアツアー、そして初のヨーロッパツアーを開催するなど、グローバルな舞台へと活躍の場を広げている。昨年をもってドラムのフクダヒロアが脱退し、今年2月からは、1年半ぶりとなる全国ツアー『SPRING TOUR 2026』の開催も決定している。
