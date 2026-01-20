高市首相が「来月8日投開票」を表明し、“事実上の選挙戦”がスタートしました。会見で表明した「消費税減税の検討を加速」という表現。首相の思惑とは？

■不記載議員も比例との重複立候補認める方針

永田町は、一気に選挙戦ムードへ。

自民党の幹部会に出席した高市首相。

鈴木幹事長（20日）

「『短期決戦となるが党一丸となって戦い抜き必ず勝利を収めたい』『私も先頭に立って戦っていく』」

自民党は今回の選挙、いわゆる裏金問題をめぐって不記載のあった議員らについて、比例との重複立候補を認める方針です。

こうした中、政府は、大臣・副大臣・大臣政務官については、政治資金パーティーの開催を全面的に自粛することを決定。政治とカネの問題への改革姿勢も打ち出した形です。

■新党「中道」ポスター意味するところは…

新党「中道改革連合」はポスターをお披露目。にこやかに空を見上げる野田代表と斉藤代表が写っています。

──2人が上を向いているのは何か意味が？

立憲民主党 渡辺広報委員長

「中道の旗のもとに生活者重視の政治を実現していく。両代表の視界の先にはそういう未来、将来があると」

中道改革連合には、立憲民主党と公明党のほぼ全ての衆議院議員が参加し、選挙に臨みます。

立憲民主党 安住幹事長

「新しい党でみんなで戦えることは幹事長としてホッとしている。民主主義を守る、本当に重要な戦い。政策的には“消費税解散”ということになるんだと思います」

■食料品の消費税ゼロとなったら…

大きな争点となりそうのが、「消費税の減税」。

自民・維新は食料品の消費税2年間ゼロを検討。

中道は恒久的にゼロ、と主張。

他の党は去年の参院選での主張ですが、チームみらい以外全ての党が減税を打ち出しています。

もし、食料品の消費税ゼロとなった場合。スーパーの客に聞きました。

──今日はおいくら（買い物をした）？

主婦（80代）

「約5400円」

夫と2人、およそ2日分の食料で約5400円。消費税は402円です。単純計算すると、1か月で6000円ほど浮くことになります。

主婦（80代）

「度重なると大きいですよね」

2人の小さい子を持つ母親は…。

4人家族

「子どもが喜ぶものを1個足す2個足すとかはできるかな」

ただ“2年間限定”だと…。

4人家族

「さて2年後はどうなんだろう。『じゃあまた（消費税）上げます』と言われたら、どうなるのか。これからもっと食費はかかっていく。（子どもが）大きくなっていく、いっぱい食べるもんね」

■高市氏「検討を加速」の意味合いは…

消費減税については、慎重な姿勢を見せていた高市首相。

「財源やスケジュールのあり方など、実現に向けた検討を加速します」と話していますが…。

「検討を加速」という言葉には、こんな意味合いも。

政治部官邸キャップ 平本典昭記者

「実は永田町用語で『検討を加速』という言葉は、本気度が高いか低いかといえば、低い方。本気度が高い言い方は、例えば『来年4月に実現する』。期限と『実現・実行』などの言葉が入るかどうか」

「新党・中道改革連合の会見では『食料品消費税ゼロを“実行する”』と話していた。ある野党幹部は『消費減税の自民党内の反発は強い』『最後はできないだろう』とも話している」

国民民主党・玉木代表は、消費減税を料理に例え、批判しました。

国民民主党・玉木代表

「問題なのはこの料理（消費減税）。おいしそうに見えますけど、注文してから40分はかかるね多分。口に入るか入らないかわからないものじゃなくて、具体的でスピーディーに結果を出す。そんな政治に私たちは変えていきたい」

真冬の戦いが、近づいています。