NEMOPHILA、初セルフプロデュースEP『五臓-GOZO-』を引っさげたツアー開催決定
21日に全楽曲をメンバー全員でアレンジ＆プロデュースしたEP『五臓 -GOZO-』をリリースするNEMOPHILAが、同EPを引っさげたツアー『NEMOPHILA 1st EP 五臓 -GOZO- Release Tour 2026「上弦」』の開催を発表した。全国8ヶ所での開催となる。
【ライブ写真】『LUNATIC FEST.2025』でのNEMOPHILAのステージ
結成から7年、現体制となって2年を迎えるNEMOPHILAは、昨年5月に東京・日比谷野外大音楽堂で、これまでに発表した全49曲を1日で披露する“全曲ライブ”を完遂。9月には神奈川・川崎CLUB CITTA’で、自主企画イベント『地獄フェス』を開催するなど、リリースに加えて精力的なライブ活動を展開する“地獄のゆるふわガールズバンド”だ。
昨年行われたLUNA SEA主催のフェス『LUNATIC FEST. 2025』の2日目に登場した際には、パワフルかつハイトーンなボーカルが魅力のmayu、圧倒的な手数のドラミングを披露するむらたたむ、重厚なベースを刻むハラグチサン、ソリッドでエモーショナルなギタリスト葉月が織りなす艶やかで重厚なステージングでオーディエンスを熱狂させた。紅一点ながら、フロアから続々とダイバーが出るほどのパフォーマンスで注目を集めた。
今回のツアーに際して、メンバーは「癖の強い『五臓』の曲たちのライブバージョンをメキメキと創り上げて、今までのNEMOPHILAの曲とどうドッキングさせるか、セットリストのそういう紆波（うねり）とかもどう表現できてるか楽しみにしてほしい。各地で会場に来てくれるみなさんの五臓に私たちの音を沈めたいです！」とコメントを寄せている。
■『NEMOPHILA 1st EP 五臓 -GOZO- Release Tour 2026「上弦」』
2月7日（土）宮城・仙台Rensa
2月15日（日）山梨・甲府CONVICTION
3月14日（土）北海道・札幌ペニーレーン24
3月15日（日）北海道・旭川CASINO DRIVE
3月27日（金）千葉・柏PALOOZA
3月28日（土）栃木・宇都宮HEAVEN’S ROCK
4月11日（土）東京・恵比寿LIQUIDROOM
4月12日（日）愛知・名古屋Electric Lady Land
