マンチェスター・シティ女子のMF長谷川唯が見せた「天才的なボールコントロール」が、SNS上で大きな話題となっている。

【映像】長谷川唯の「神ウォーク・リフティング」

注目を集めているのは、日本時間1月18日の女子FAカップ4回戦、ボーンマス戦の試合前だ。ピッチ上でウォームアップを行っていた長谷川は、ジョギングをしながらリフティングを開始。右足と左足で交互にボールをタッチし、まるで普通に走っているかのようなスムーズさで前進していくのだが、驚くべきはその「ボールの質」だ。

ボールは足に吸い付くようにコントロールされ、空中に浮いている間も回転が極端に少ない状態をキープ。約10秒間、一度もボールを落とすことなく、また体勢を崩すこともなく、涼しい顔でリフティングを続けた。

この動画は当初、現地のファンと見られるXアカウントから投稿されたものだったが、そのあまりの技術の高さに『DAZN Women's Football』の公式アカウントも反応。動画を引用する形で「1日中ずっと見ていられる」と賛辞を送った。

この“ありえない安定感”のリフティング動画は日本でも拡散され、その異次元の技術に対して様々な角度から驚きの声が上がっている。

まずは男子サッカー界のレジェンドたちと比較する声だ。SNSでは「ヴェルディグランドで育成された選手の中で男女問わずに歴代No.1の技術を持つのは長谷川唯だと思ってる」「男子含めて日本国民で一番足元上手いだろ」といった最大級の賛辞に加え、「イニエスタでももう少しボールが回転してた気がする」「ピクシー（ストイコビッチ）を思い出した軽やかなテクニック。まさにサッカーの妖精」と、歴史的な名手たちを引き合いに出すコメントが相次いだ。

さらに、物理法則を無視したかのような挙動には「もはやリフティングしながら空中ウォークできそう」「これなら土砂降りで水はけの悪いピッチでも大丈夫」という独特な表現での称賛や、「ボールと完全にお友達になってる」「もはや芸術」とため息混じりの反応も見られた。

シンプルに技術を羨むファンも多く、「これぞ神リフティング」「見ていて楽しい」「このレベルでボールコントロールできたらサッカー楽しいだろうな」「俺もあんなリフティングしたいわ」と、長谷川のプレーは見る者のサッカー愛を純粋に刺激していた。

なお、この試合で長谷川はスタメン出場し、6−0の大勝に貢献している。

（ABEMA／海外サッカー）



