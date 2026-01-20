Snow Manの5大ドームツアー『Snow Man Dome Tour 2025-2026 ON』が、1月18日に京セラドーム大阪にて最終公演を迎えた。メンバーを応援する上で欠かせないアイテムのひとつとなっているうちわ団扇。今回のツアーでも販売されたジャンボうちわには、メンバーのアップの顔写真とニックネームとともに、モノクロのジャケットを着たショットがデザインされている。佐久間大介はグッズ写真の撮影時のオフショットを自身のInstagramに公開している。

セットアップにペイズリー柄のシャツで決めた佐久間は、カメラに向けてセクシーな目線を送るオフショット5枚をアップした。

最終公演を終えた18日には、「全17公演!!!!!!!!!!!!!!!!! 楽しかった！！！！！！！！！ 本当にありがとう (^^) またやろう！！！！！！！！！」と、全17公演に合わせた17本の「!」マークと、メンバー9人の数の「！」マークで感想を綴り、「盛りだくさんな5周年イヤー完走 オツカレ」と描かれたボードの前で横たわり指差す写真を公開している。

コメントには「モノクロのさっくんもかっこいい」「どのカットもため息出るほどカッコいい」「さっくんのポージング、好き」「ほんとにこのビジュだいすきで旗ともうちわともお写真沢山撮れました」といった声が集まっている。

（文=リアルサウンド編集部）