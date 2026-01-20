¸µÇµÌÚºä46¡¦ºå¸ý¼îÈþ¤¬ÆîÀ¥Å·Ìò¡¢NOA¤¬ÊõÀ¸Àé½©Ìò¤òÌ³¤á¤ë¡Øµß¤¤¡¢Áã¶ô¤ï¤ì¡Ù¼Â¼Ì¥É¥é¥Þ2·î12Æü¤è¤êÊüÁ÷³«»Ï
¡¡ÅÅ»Ò¥³¥ß¥Ã¥¯¡Øµß¤¤¡¢Áã¶ô¤ï¤ì¡Ù¡Ê¥Þ¥¤¥¯¥í¥Þ¥¬¥¸¥ó¼Ò¡Ë¤Î¼Â¼Ì¥É¥é¥Þ¤¬2026Ç¯2·î12Æü(ÌÚ)¤è¤êMBS¥É¥é¥ÞÆÃ¶èÏÈ¤ÇÊüÁ÷³«»Ï¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¼Â¼Ì²½µÇ°¡Øµß¤¤¡¢Áã¶ô¤ï¤ì¡ÙÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È
¡¡¡Øµß¤¤¡¢Áã¶ô¤ï¤ì¡Ù¤ÏÅÅ»Ò¥³¥ß¥Ã¥¯Îß·×50ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤¿¡¢µæ¶Ë¤Î¥ä¥ó¥Ç¥ì·Ï¥é¥Ö¡¦¥µ¥×¥Ú¥ó¥¹¡£¶î¤±½Ð¤·¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÆîÀ¥Å·¤Ï¡¢Ãç´Ö¤Î·ù¤¬¤é¤»¤ËÂÑ¤¨¤ëÆü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¶öÁ³½Ð²ñ¤Ã¤¿¿Íµ¤ÇÐÍ¥¡¦ÊõÀ¸Àé½©¤Î¥É¥é¥Þ¤ÇÂåÌò¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢2¿Í¤Î±¿Ì¿¤¬Æ°¤½Ð¤¹¡£
¡¡Àé½©¤Ï¡¢°Í§¤«¤é¡ÈÅ·¤òÍî¤È¤»¤ë¤«¡ÉÅÒ¤±¤ò»ý¤Á³Ý¤±¤é¤ì¥¤¥¿¥º¥é¤ËÅ·¤Ë¶á¤Å¤¯¤¬¡¢¼¡Âè¤ËÈà½÷¤Î½ã¿¿¤µ¤Ë¼æ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤·¤Æ¡¢°¦¾ð¤Ï½ù¡¹¤ËÆÈÀêÍß¤ËÊÑ¤ï¤ê¡¢°¦¤È¼¹Ãå¤Î¶³¦¤¬²õ¤ì»Ï¤á¤ëーー¡£
¡¡¥É¥é¥ÞÃ±ÆÈ½é¼ç±é¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢12ºÐ¤ÇÅÏ´Ú¤·Âç¼ê»öÌ³½ê¤ÎÎý½¬À¸¤È¤·¤Æ²¼ÀÑ¤ß»þÂå¤ò·Ð¤Æ¡¢ºî»ìºî¶Ê¡¢²Î¾§¡¢¥À¥ó¥¹¤Þ¤Ç¼«¤é¼ê¤¬¤±¤ëÂ¿ºÍ¤Ö¤ê¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤ë¥Þ¥ë¥Á¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥ÈNOA¡£ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤â¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø·¯¤Î²Ö¤Ë¤Ê¤ë¡Ù¡Ê2022¡Ë¤ÇÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥åー¤¹¤ë¤È¡¢±Ç²è¡Ø»³ÅÄ¤¯¤ó¤ÈLv999¤ÎÎø¤ò¤¹¤ë¡Ù¡Ê2025¡Ë¤ä¥É¥é¥Þ¡Ø½éÎøDOGs¡Ù¤Ç¤Ï½ÅÍ×¤ÊÌòÊÁ¤ò±é¤¸¤ë¤Ê¤É³èÌö¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¿NOA¤¬¡¢¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤Ç´í¸±¤Ê¿Íµ¤ÇÐÍ¥¡¦ÊõÀ¸Àé½©Ìò¤Ë·èÄê¡£ÍÞ¤¨¤¤ì¤Ê¤¤·ã¾ð°î¤ì¤ë¥é¥Ö¥·ー¥ó¤Ë¤âÄ©Àï¤¹¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÀé½©¤È½Ð²ñ¤¤¡¢±¿Ì¿¤ò°ìÊÑ¤µ¤»¤ë¶î¤±½Ð¤·¥¢¥¤¥É¥ëÆîÀ¥Å·Ìò¤Ë¤Ï¸µÇµÌÚºä46¤Ç¡¢ÇÛ¿®ÈÖÁÈ¤ÎMC ¤ä¥é¥¸¥ª¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ë¤Û¤«¡¢ÉñÂæ¡ØîÍ¤¤¤É¤ìÅ·»È¡Ù¤Ç¤â³èÌö¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤¹ºå¸ý¼îÈþ¤¬Ì³¤á¤ë¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥É ¥Ö¥Ã¥¯ÊÔ½¸Éô¡Ë