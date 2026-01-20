「ノルディックスキー・ジャンプ女子Ｗ杯蔵王大会」（２０日、アリオンテック蔵王シャンツェ）

個人第１９戦が行われ、ミラノ・コルティナ五輪代表の丸山希（２７）＝北野建設＝が１本目で１０１メートル、２本目も９２・５メートルでまとめ、合計２０７・１点で今季６勝目をマークした。２位に約１５点差をつける圧勝だった。

同じく４大会連続五輪代表び高梨沙羅（２９）＝クラレ＝は１８１・１点で１０位、４大会連続五輪代表の伊藤有希（３１）＝土屋ホーム＝が１８０・７点で１１位タイ、３度目の五輪代表の勢藤優花（２８）＝オカモトグループ＝は１７９・５点で１３位だった。

強風の影響で予定より２時間遅れでスタートした一戦。総合首位に立つプレヴツ（スロベニア）が１本目で１２位と大きく出遅れる中、丸山は難しいコンディションの中で１本目で唯一の１００メートル越えとなる１０１メートルのビッグジャンプをみせると、２本目も強烈な追い風の中、９２・５メートルでまとめる強さをみせつけた。

優勝者インタビューで「日本シリーズ、今の状態で飛ぶことを楽しみにしていた。優勝することができてうれしいです。蔵王のジャンプ台で勝つことができて、すごく嬉しいです。１本目は（蔵王）試合で初めて１００Ｍ越えでうれしかった」と笑顔。現在の好調の理由を問われ「緊張しても自分のジャンプができること」とうなずいた丸山。２１日の蔵王、週末の札幌と続く自国開催のＷ杯に「（五輪へ）弾みがつけられたらいいなと思うので、明日、札幌と自分のジャンプができるように頑張りたい」と、見据えた。