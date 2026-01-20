解散から戦後最短の衆院選、準備が加速しています。急転直下でなだれ込む、解散総選挙。高市総理は19日、1月27日公示、2月8日投開票の日程で衆院選を行う意向を表明しました。日程発表で動き出す人も。



鎌田聡氏

■中道に入党予定・鎌田聡氏

「冷蔵庫とパーティションを借りてきた」



1区から立候補予定の鎌田聡さん。選挙事務所の準備で朝からトラックで3往復し、荷物を運んでいました。鎌田さんは去年10月、立憲民主党からの立候補を表明。3か月後、立憲民主党は公明党と「中道改革連合」を結党して与党に対抗することに。鎌田さんは立憲民主党を離党しきのう、中道改革連合に入党を届け出ました。





山口誠太郎氏

■中道に入党予定・鎌田聡氏「新しい党での新しい綱領、新しい政策に戸惑いを持たれている方もいらっしゃるのでしっかりとご理解を求めていく」

同じく熊本1区に立候補を表明している、参政党の新人・山口誠太郎さん。去年の参院選で「台風の目」となった参政党。熊本でも、保守層の受け皿になったといわれます。



■参政・新人 山口誠太郎氏

「積極財政そして減税を特に皆様に訴えていきたいと思っています」



政権の枠組みが変わる中、参政党として県内初の国政の議席を狙います。



■参政・新人 山口誠太郎氏

「我々としてはチャンスだと思っています。参政党の思い、スローガンをしっかり訴えて戦っていきたいと思います」





木原稔氏

また、熊本1区には自民党の現職木原稔官房長官も立候補を表明。内閣の要という立場から熊本には戻らない選挙戦となります。



【スタジオ】

熊本選挙区の戦いの構図は固まってきています。



【2区】

自民党の現職、西野太亮さん

共産党の新人、益田牧子さん





【3区】

自民党の現職、坂本哲志さん

社民党の新人、橋村りかさん





【4区】

自民党の現職、金子恭之さん

日本維新の会の元職、矢上雅義さん

共産党の新人、本村久美子さん



参政党は、さらに立候補者を擁立する動きがあります。選挙に戸惑いを感じる人もいると思いますが、私たちの投票の重みに変わりはありません。物価高や安全保障など、重要なテーマの論戦が深まることを期待します。

