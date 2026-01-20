【週3ベーシック】レディースのビッグサイズとはまた違う「より細く見える」上質素材のメンズパンツ

なんてことないアイテムに合わせたとしても、コーディネートが見違える「打開力」がある服こそ、どんなときでも頼れる本当に使える服。そんな「なんとなく」を「計算」に変えるアイテムの名品たる理由を余すことなくお届けします。







「華奢さが際立つ」メンズのウールパンツ

グレーテーパードパンツ（メンズ） ／ATON（ATON AOYAMA）



知的な形をメンズサイズでカジュアルダウン



レディースにはない、絶妙な「余白」を求めてたどり着いたメンズサイズ。上質なメリノウールを使用しているため、サイズは大きくても見た目は軽快でやわらか。ベルトでキュッと締めてはくことで生まれるドレープが、かえって女性らしさを際立たせるという逆説的なテクニックにも必要。







（着回し方のアイディア）

黒ワイドジャケット 61,600円／SEA（エスストア） 黒ワイドジャケット 61,600円／SEA（エスストア） グレーテーパードパンツ（メンズ） 59,400円／ATON（ATON AOYAMA） サングラス 27,720円／Ray-Ban（ルックスオティカジャパン カスタマーサービス） ソックス 2,750円／ブルーフォレ（LITTLE LEAGUE INC.） ローファー 9,130円／HARUTA

共布ベルトつきベージュトレンチコート 313,500円／ジア スタジオ（ザ・ウォール ショールーム） グレーVネックニットカーディガン 32,780円／オブラダ（シンチ） グレーテーパードパンツ（メンズ） 59,400円／ATON（ATON AOYAMA） 眼鏡 27,800円／CARIN（スタードリーム ジャパン） スニーカー 7,150円／Vans（Vans Japanカスタマーサポート）