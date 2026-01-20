DIDIONのハイライターパレットで叶える透明感♡新作デュオが登場

DIDION（ディディオン）から、毎日のメイクに洗練された光をもたらす新作が登場します。2026年1月20日(火)発売の「ハイライターパレット」は、2色のニュアンスと質感で、なりたい印象を自在にコントロールできるのが魅力。さらに同時発売の専用ブラシや、イセタンミラーでの期間限定POPUPなど、今季のDIDIONは見逃せない話題が満載です。

光を操る新ハイライターデュオ

「DIDIONGLOWTONEDUO」は、全3種の2色入りハイライターパレット。カラーニュアンス×質感のコントラストで、「透明感」「血色感」「ツヤ感」を自在にコントロール*します。

乱反射しやすいパウダー特性に着目した「PrismTreatmentSystem」を採用し、パウダーでありながらオイルのようななめらかさとツヤ感を実現。

単色でもブレンドでも、繊細な立体感を演出します。価格は2,420円（税込）。

KATE新作で叶える♡頬まで目もとメイク「バウンシーチークシャドウ」登場

印象で選べる全3色展開

01NudeRay



ほのかな血色感とやわらかなツヤを同時に叶える*、温もりピンク系2色。ハイライトにもチークにも使える万能カラー。

02SilkGlow



肌に溶け込む黄みトーンのベージュ系2色。白浮きしにくく、自然な光沢感をプラスしたい方におすすめ。

03CelestialStone



ミルキーホワイト×アイシーブルーのクールな2色。軽やかな質感で内側から潤うようなツヤ感を生み出す、唯一無二**の配色。

*メーキャップ効果による

**DIDION内において

仕上がりを高める専用ブラシ

同時発売の「DIDION ORIGINAL HIGHLIGHT BRUSH」は、価格1,980円（税込）。適度なコシと柔らかさを両立し、繊細な光をふわりと肌に纏わせます。

扇形フォルムで頬骨や鼻筋、鎖骨までフィットし、光を置く位置を直感的にコントロール。外出先でのメイク直しにも活躍する一本です。

DIDIONで光を味方に

新作ハイライターパレットとブラシの発売に加え、イセタンミラー17店舗では期間限定POPUPも開催。新作やベストセラーが揃い、5,000円以上(税込)購入で限定ポーチの特典も用意されています♡

ツヤも透明感も欲張りたい大人メイクに、DIDIONの新提案をぜひ体感してみてください。