元中日ヘッドコーチの片岡篤史氏（56）が、自身のYouTube「片岡篤史チャンネル」を更新。今、高校野球を目指すなら選びたい強豪校を挙げた。

片岡氏が今高校を選ぶとしても条件は「まず甲子園に出られるところが絶対。プロに行きたいとかではない。甲子園に出られるチーム」と説明した。

そして、「今の知識があった上で選ぶなら東洋大姫路やな」と兵庫の名門校を挙げた。

「岡田（龍生）監督にはお会いしたことあるし、チームも上り調子で来てる。進学率もいい」と選びたい理由を並べた。

京都の実家から通うという前提で選ぶなら立命館宇治という。自身が中3のときも実際、熱心に誘ってくれたという。

「自分にもっと自信があったら」という条件が付いたのは智弁和歌山。甲子園出場の可能性は高いが、少数精鋭の方針は躊躇（ちゅうちょ）するようだ。

関東だったら山梨学院という。「吉田（洸二）監督は同学年やけどいい人そう。で、強い」と説明した。

神奈川だったら慶応、東京だった早実、もしくは帝京を挙げた。

他にも常総学院、沖縄尚学、東筑、津久見、花巻東の名前も挙がった。

1校に絞るとすれば？

最後にそう聞かれた片岡氏は「そりゃあ、やっぱりPL学園です！」と力強く言い切った。