横顔が美しいと思う「嵐のメンバー」ランキング！ 2位「二宮和也」を100票以上の差で抑えた1位は？
All About ニュース編集部は2025年12月18日、全国の10〜60代の男女300人を対象に「パーツ別×嵐」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその調査結果の中から、「横顔が美しいと思う嵐のメンバー」ランキングを紹介します。
2位に入ったのは、二宮和也さんです。
歌手としてはもちろん、バラエティー番組や演技派俳優としても活躍。2006年の映画『硫黄島からの手紙』ではハリウッドデビューを果たしています。すっと通った鼻筋と残す柔らかな輪郭が特徴的で、その横顔は知的で優しい雰囲気を醸し出しています。
回答者からは、「映画などよく出られておりますが、バラエティーではふざけている印象もありますが、演技をされているとどの角度からも美しいです」（40代女性／愛知県）、「横から見てもシャープな顔でナチュラルで美しいです」（50代女性／島根県）、「いまもなお昔と変わらないビジュをキープしており、いつまで経っても美しい！」（20代女性／埼玉県）、「横顔のラインが綺麗だから。鼻筋がすっと通っている」（20代女性／神奈川県）といった声が寄せられました。
今回の1位は、松本潤さんでした。
1983年生まれの松本さんは、グループでの活動のほか、俳優業ではドラマ『花より男子』シリーズ（TBS系）やNHK大河ドラマ『どうする家康』などに出演。はっきりとした顔立ちが特徴的で、画面越しでも存在感を放ちます。通った鼻筋とシャープな輪郭からなる横顔は、多くのファンを魅了しています。
アンケート回答者からは、「鼻が高くくっきりしてるためとても爽やかな印象を持っています」（10代女性／千葉県）、「鼻筋やフェイスラインがはっきりしていて、横から見たときのバランスがとても整っていると思うから」（30代男性／富山県）、「顔立ちがハッキリしているから」（20代女性／宮城県）、「松本さんの横顔は、額から鼻筋、顎にかけてのラインが非常に整っていて、まるで彫刻のようで、美しいから」（50代男性／広島県）などの理由があがりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
友野 カイ
フリーライター及び編集補佐。スポーツの現場を取材する傍ら、テレビ好きが高じて複数のエンタメメディアでも執筆。中でもお笑い・バラエティ番組を網羅的に視聴し、エンタメ関連の情報収集源も大半がテレビから。宣伝会議「編集･ライター養成講座 総合コース」修了。
(文:友野 カイ)
2位：二宮和也／52票
1位：松本潤／153票
