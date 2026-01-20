【ひらがなクイズ】空欄を見抜け！ 共通の2文字を当てよう。大金持ちが隠れてる⁉︎
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！
今回は、理科の知識から歴史を感じる言葉まで、バラエティーに富んだラインアップです。パッと頭を切り替えて考えてみてください！
かい□□
□□ぐん
□□げーむ
ざい□□
ヒント：この中に大金持ちが隠れています！
答えを見る
▼解説
それぞれの言葉に「ばつ」を入れると、次のようになります。
・かいばつ（海抜）
・ばつぐん（抜群）
・ばつげーむ（罰ゲーム）
・ざいばつ（財閥）
海面からの高さを表す「海抜」や、ほかより優れた「抜群」、そして「罰ゲーム」や「財閥」など、同じ「ばつ」でも漢字にすると「抜」「罰」「閥」と3種類になるのがこの問題の面白いポイント。ヒントのほかにも、カタカナの「ゲーム」が解くきっかけになった人も多いでしょう。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
