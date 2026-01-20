Q. 乾燥肌で脛のガサガサがひどいです。おすすめのケア方法は？【皮膚科医が回答】
Q. 乾燥肌で脛のガサガサがひどいです。保湿以外におすすめのケア方法はありますか？Q. 「ひどい乾燥肌で、毎年冬になると、脛の部分の肌がガサガサになります。毎晩保湿クリームを塗ってもなかなか改善しないのですが、他にしたほうがよいことはありますか？ ガサガサがひどいこと以外は特に困っていないのですが、病院に行くべきでしょうか？」
A. 皮膚疾患の可能性もあります。保湿だけでは改善が難しいので皮膚科受診を冬は肌が乾燥しやすくなるため保湿は大切ですが、それだけで十分とは限りません。ひどい乾燥肌で、「脛の部分がガサガサになる」とのことですが、保湿を続けても改善が見られない場合、「尋常性魚鱗癬（じんじょうせいぎょりんせん）」という皮膚疾患の可能性もあります。
残念ながら、この病気は完治しません。しかし年齢とともに、徐々に症状が軽くなる傾向があります。日常的な対策法としては、尿素やサリチル酸、セラミドを含む保湿剤を毎日塗るのがおすすめです。症状をやわらげられます。質問者の方はガサガサ以外の困りごとはないようですが、もしかゆみや湿疹を伴う場合は、ステロイドの外用薬が必要になることもあります。
まずは、ただの乾燥なのか、適切な治療が必要な皮膚疾患なのか、正しく見分けることが大切です。一度早めに皮膚科を受診し、適切な診断を受けた上で、正しいケアを行ってください。
▼野田 真史プロフィール
日米での経験豊富な皮膚科専門医。東京大学医学部を卒業後、皮膚科診療を行う。東京大学大学院医学系研究科卒業（医学博士）。ニューヨーク州医師免許を取得し、2014年からニューヨークのロックフェラー大学皮膚科で診療、研究。2016年東京大学医学部附属病院皮膚科助教。2018年7月1日、池袋駅前のだ皮膚科を開業。
(文:野田 真史（皮膚科医）)