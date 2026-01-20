¡Ø¥Æ¥ß¥¹¤ÎÉÔ³Î¤«¤ÊË¡Äî¡Ù¤¬¥°¥ëー¥×¥±¥¢¤òÉÁ¤¤¤¿°Õ¿Þ¡¡¡ÖÁÛÁü¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡×
¡¡¾¾»³¥±¥ó¥¤¥Á¼ç±é¤ÎNHK¥É¥é¥Þ10¡Ø¥Æ¥ß¥¹¤ÎÉÔ³Î¤«¤ÊË¡Äî¡Ù¤ÎÂè3ÏÃ¤Ë½Ð±é¤·¤¿¾®äØ¿Ìé¡¢¾åÌî¿¿Ç·²ð¡¢ÀÄÌÚÍÚ²»¡¢ÎÓÀé°¦¡¢À©ºîÅý³ç¡¦¿ÀÎÓ¿ÂÀÏº¤«¤é¥³¥á¥ó¥È¤¬ÅþÃå¤·¤¿¡£
»²¹Í¡§¾¾»³¥±¥ó¥¤¥Á¤¬¸þ¤¹ç¤¦¼ÂÂÎ¤Î¤Ê¤¤¡ÈÉáÄÌ¡É¡¡Â¿ºÌ¤ÊÌòºî¤ê¤Ï¡ÖÊÌ³ÑÅÙ¤«¤é¾ï¼±¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¡×
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¡ØÃè¤ï¤¿¤ë¶µ¼¼¡Ù¤ÎÀ©ºî¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¿·¤¿¤ËÄ©¤àË¡Äî¥Ò¥åー¥Þ¥ó¥É¥é¥Þ¡£ÏÂµ×°æ¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢È¯Ã£¾ã³²¤ÎÆÃÀ¤ò»ý¤ÄºÛÈ½´±¡¦°ÂÆ²¤¬13ºÐ¤Î»þ¤Ë½Ð²ñ¤¤¡¢Èà¤ÎÈ¯Ã£¾ã³²¤ò¿ÇÃÇ¤·¤Æ°ÊÍè¡¢¤º¤Ã¤È·Ð²á¤ò¸«¼é¤ê¡¢ÁêÃÌ¤Ë¾è¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡¢Àº¿À²Ê°å¡£°ÂÆ²¤¬Í£°ì¿´¤òµö¤»¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë°ìÊý¡¢¤«¤Ä¤Æ¼«¿È¤¬Ã´Åö¤·¤¿Àº¿À´ÕÄê¤Î·ë²Ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤â¤¿¤é¤µ¤ì¤¿Èá·à¤òº£¤â¶»¤ËÊú¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢²¹¤«¤µ¤È±Æ¤ÎÎ¾ÌÌ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Âè3ÏÃ¤ÎËÁÆ¬¤Ç¤Ï¡¢Åö»ö¼ÔÆ±»Î¤¬³èÈ¯¤Ë°Õ¸«¤ò¸ò¤ï¤·¤Æ¤¤¤¿¥°¥ëー¥×¥±¥¢¤Î¾ìÌÌ¤¬ºÆ¸½¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤Î¥·ー¥ó¤ÏËÜºî¤Ë¶¦´¶¤·¤¿È¯Ã£¾ã³²¤Î¤¢¤ëÇÐÍ¥¤Î½Ð±é¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼Â¸½¤·¡¢½Ð±é¤·¤¿¾®äØ¤Ï¡Ö¾¾»³¥±¥ó¥¤¥Á¤µ¤ó¤¬»£±ÆÁ°¤ËÏÃ¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤¹¤ëÊ·°Ïµ¤¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢ÏÂ¤ó¤À¾õÂÖ¤Ç¤ª¼Çµï¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È»£±Æ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¶¦±é¤Î¾åÌî¤Ï¡Ö¥°¥ëー¥×¥±¥¢¤Î¤è¤¦¤ËÅö»ö¼ÔÆ±»Î¤¬½¸¤Þ¤Ã¤ÆÏÃ¤¹µ¡²ñ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤¼¤Ò»²²Ã¤·¤¿¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡Æ±¤¸¥·ー¥ó¤ËÎ×¤ó¤ÀÀÄÌÚ¤Ï¡Ö¾¾»³¤µ¤ó¤¬¡ÊÁêÄÈ¤Ç¡Ëð÷¤¯¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¥ê¥¢¥ë¤Ç¤·¤¿¡×¤È¾¾»³¤È¤Î¶¦±é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¡¢ÎÓ¤â¾¾»³¤Î±éµ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÆÃÀ¤Î¸¦µæ¤â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤Ê¡×¤È¿¨¤ì¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢À©ºîÅý³ç¤Î¿ÀÎÓ¤Ï¡ÖÊª¸ì¤ÎÅÔ¹ç¤À¤±¤ÇÉÁ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢È¯Ã£¾ã³²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤Ó¡¢ÀìÌç²È¤ÎÀèÀ¸¤äÅö»ö¼Ô¤ÎÊý¡¹¤Ë¼èºà¤ò½Å¤Í¡¢É½¸½¤Î¤¢¤êÊý¤ò¿µ½Å¤Ë¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢ËÜºî¤Ë¤«¤±¤ëÁÛ¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú¥³¥á¥ó¥È¡Û¡¦¾®äØ¿Ìé
¥»¥ê¥Õ¤â¤¢¤Ã¤Æ¶ÛÄ¥¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¾¾»³¥±¥ó¥¤¥Á¤µ¤ó¤¬»£±ÆÁ°¤ËÏÃ¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤¹¤ëÊ·°Ïµ¤¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢ÏÂ¤ó¤À¾õÂÖ¤Ç¤ª¼Çµï¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç»£±Æ¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¡¢¾¾»³¤µ¤ó¤Ï¤Ï¤Ã¤¤êÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¡¢ÌÜÀþ¤ÇÍî¤ÁÃå¤«¤Ê¤¤´¶¤¸¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤µ¤¹¤¬¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦¾åÌî¿¿Ç·²ð
¾¾»³¤µ¤ó¤Ë¤Ï¤º¤Ã¤È¡Ê¡Ö¥Ç¥¹¥Îー¥È¡×¤Î¡ËL¤Î¥¤¥áー¥¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤½¤ÎÌÌ±Æ¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÆÃÀ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿°ì½ï¤Ë¶¦±é¤µ¤»¤ÆÄº¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê¼«Ê¬¤Ï¥°¥ëー¥×¥±¥¢¤Ë¤Ï»²²Ã¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡Ë¥°¥ëー¥×¥±¥¢¤Î¤è¤¦¤ËÅö»ö¼ÔÆ±»Î¤¬½¸¤Þ¤Ã¤ÆÏÃ¤¹µ¡²ñ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤¼¤Ò»²²Ã¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦ÀÄÌÚÍÚ²»
Ã¯¤¬¤É¤ó¤Ê±éµ»¤ò¤¹¤ì¤ÐÎÉ¤¤¤«¡¢»£±Æ¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢¤È¤Æ¤â¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£¾¾»³¤µ¤ó¤È¤ª²ñ¤¤¤¹¤ë¤Î¤â½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤â¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¾¾»³¤µ¤ó¤¬¡ÊÁêÄÈ¤Ç¡Ëð÷¤¯¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¥ê¥¢¥ë¤Ç¤·¤¿¡£
¡¦ÎÓÀé°¦
¾¾»³¤µ¤ó¤Ï¡¢Æ±¤¸¥»¥ê¥Õ¤ò²¿²ó¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢½é¤á¤Æ¤ä¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ç¤ª¼Çµï¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃÀ¤Î¸¦µæ¤â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÆÃÀ¤È»÷¤Æ¤ë¤Ê¤¡¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê»ä¤Ï¡Ë´é¤¬¤³¤ï¤Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Î¶ÛÄ¥´¶¤ò½Ð¤»¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¿ÀÎÓ¿ÂÀÏº¡ÊÀ©ºîÅý³ç¡Ë
¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë¤´»ëÄ°¤¤¤¿¤À¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜºî¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦°ÂÆ²¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢È¯Ã£¾ã³²¤Î¤¢¤ëÊý¤¬Çº¤ó¤À¤ê¹©É×¤·¤¿¤ê¤·¤Ê¤¬¤éÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¡ÊÈ¯Ã£¾ã³²¤Ë¸Â¤é¤º¡Ë¼þ°Ï¤Ë¥«¥ß¥ó¥°¥¢¥¦¥È¤Ç¤¤Ê¤¤Çº¤ß¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤--¤½¤ó¤ÊÁÛÁü¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ÇÀ©ºî¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Êª¸ì¤ÎÅÔ¹ç¤À¤±¤ÇÉÁ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢È¯Ã£¾ã³²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤Ó¡¢ÀìÌç²È¤ÎÀèÀ¸¤äÅö»ö¼Ô¤ÎÊý¡¹¤Ë¼èºà¤ò½Å¤Í¡¢É½¸½¤Î¤¢¤êÊý¤ò¿µ½Å¤Ë¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Îã¤¨¤Ð°ÂÆ²¤Î¡ÖËÍ¤Ï±§Ãè¿Í¡×¤È¤¤¤¦¥»¥ê¥Õ¡£Åö»ö¼Ô¤ÎÊý¤¬¤É¤¦¼õ¤±»ß¤á¤ë¤Î¤«¤ò¼èºà¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÁÛÁü°Ê¾å¤ËÀ¤´Ö¤È¤Îµ÷Î¥¤ò´¶¤¸¡¢¤³¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¶¦´¶¤µ¤ì¤ëÊý¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤òÃÎ¤ê¡¢¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤âÆ§¤Þ¤¨¤Ê¤¬¤éµÓËÜ¤ËÈ¿±Ç¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÆÃÀ¤Î¸½¤ìÊý¤äÇº¤ß¤Ï¿Í¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀéº¹ËüÊÌ¤Ê¤Î¤Ç¡¢É½¸½¤ÎÀµ²ò¤Ï°ì¤Ä¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£µÓËÜ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»£±Æ¡¢ÊÔ½¸¡¢¤Ä¤±¤ë²»³Ú¤Ë»ê¤ë¤Þ¤ÇÀ©ºî¼Ô¤ÎÅÔ¹ç¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¡¢µÄÏÀ¤ò½Å¤Í¤Ê¤¬¤é¡¢º£¤âºîÉÊ¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¥ã¥¹¥È¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬°ì´Ý¤È¤Ê¤ê¡¢¿´¤ò¤³¤á¤ÆÀ©ºî¤·¤¿¡Ø¥Æ¥ß¥¹¤ÎÉÔ³Î¤«¤ÊË¡Äî¡Ù¡£Âè4ÏÃ°Ê¹ß¤â¤É¤¦¤¾¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥É±Ç²èÉô¡Ë