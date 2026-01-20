ソニー・ミュージックアーティスツが、一夜限りのスペシャルイベント『The King’s Journey』を4月5日にZepp Haneda(TOKYO)にて開催する。

（関連：女王蜂を見せる――ミニマリズムを突き詰めた究極のステージ 単独公演『強火』に貫かれた美学のすべて）

本イベントには、女王蜂、ナナヲアカリ、東京スカパラダイスオーケストラの3組が出演。ジャンルや世代を超えた、これまでにない組み合わせによる共演が実現する。さらに東京スカパラダイスオーケストラは、ゲストボーカルとして奥田民生、細美武士、LiSAの3名を迎えたコラボレーションパフォーマンスも予定している。

創立50周年という大きな節目を経て、ソニー・ミュージックアーティスツがこれまでに培ってきた歴史と、現在進行形の音楽シーンを体現する本公演。タイトル『The King’s Journey』には、挑戦と進化を続けてきたソニー・ミュージックアーティスツの歩み、そしてこれから先へと続く新たな旅路への想いが込められている。

本日1月20日よりチケットの最速先行受付がスタート。詳細はオフィシャルサイトおよび各出演アーティストの公式情報にて確認可能だ。

（文＝リアルサウンド編集部）