白鳥玉季、ファーストカレンダー決定 “15歳最後の姿”をマネージャーが撮影
【モデルプレス＝2026/01/20】女優の白鳥玉季が、ファーストカレンダー「白鳥玉季ファーストカレンダー2026-2027」を1月20日より期間限定で発売することが決定。あわせて、ビジュアルが解禁された。
本作の撮影は、マネージャーが担当。撮影は公園で遊んだり、白鳥とのんびりお散歩したりと、まるで休日のワンシーンのような雰囲気で行われた。解禁されたカットは、自身の誕生日でもある1月にだるま落としに挑戦する愛らしい姿や、ひまわりを手にした大人びた夏ショット。
無邪気に遊ぶ笑顔から、ふとした瞬間に見せる少しドキッとさせられるまなざしまで、15歳最後に撮影された“今だけ”の姿を切り取った。いつものスタッフチームだからこそ引き出せた素の空気感も見どころの1つ。衣装には本人の私物も取り入れられている。
可愛らしさの中にほんのりと“おねえさん感”ものぞく、白鳥の成長の途中を一緒に巡っていくような、あたたかなカレンダーに仕上がっている。俳優として作品の中で見せる姿とは違う、少しお茶目で、自然体な表情が詰め込まれている。（modelpress編集部）
商品詳細：用紙サイズ 横89cm×縦89cm・12枚+1枚 ケースサイズ 横幅107mm×高さ107mm×奥行き32mm（フォトギフトサービスOKURU）
2026年4月始まり〜2027年3月まで
販売期間：1月20日（火）20：30〜2月1日（日）23：59まで
販売先：TopCoat Online Shop
【限定特典】
＜購入者全員特典＞
・カレンダー未収録のランダムデジタルフォト1カット（全3種）
＜3box購入者特典＞
・ランダムチェキ1枚
・カレンダー撮影時メイキング＆Specialショート映像
・カレンダー未収録のランダムデジタルフォト1カット（全3種）
