きょう20日は二十四節気の「大寒」です。きのう19日の暖かさから一変、この時期らしい寒さとなりました。

一方、各地で春の訪れを感じさせる光景も見られました。

20日の鹿児島県内は寒気が流れ込んだ影響で気温が上がらず、最高気温は鹿屋市輝北で12度、阿久根市で12.1度、鹿児島市で15.3度など、きのうより7度前後低くなりました。

気象台は19日、梅の開花を発表し、鹿児島市の吉野公園の梅の花も咲き始めていました。

（レポーター）「色鮮やかな紅梅の足元には春を告げる花スイセンが咲いている、紅梅に彩りを添えている」

訪れた人たちは華やかな香りに包まれながら写真を撮っていました。

「寒梅が咲いているのは感激、春を待つという気持ち」

「吉野公園は花がきれい、心が和む」

また、屋久島町の平野集落では3日ほど前から咲き始めたカンヒザクラを前に住民が花見を楽しみました。

「今年は格別きれい」

「なんとも言えない気持ちになる、私はこの桜を見たら。自分が花が咲いたように思う」

カンヒザクラは2月上旬まで見ごろです。

「今年のノリは最高じゃ～」

一方、こちらは出水市です。特産の養殖ノリの収穫が最盛期を迎えています。時おり白波が立つ冬の冷たい海に浸かり、生産者は30センチほどに育った初ノリを機械で摘み取っていました。

ノリは3時間ほど乾燥させたあと、2月の節分で食べる恵方巻用などとして出荷されるということです。

（ノリ養殖業 布施健吾さん）「きらきらしてつやも良い、ノリが育っている。一度食べてみてほしい」

県内ではあす21日からさらに寒気が強まり厳しい寒さが続く見通しです。

