安曇野市では20日、園児と高校生が、手作りの絵本で交流しました。



「おむすびは穴に落ちてしまいました、中を見てみると…なんと、パーティーをしていました！」



高校生が園児に読み聞かせていたのは…。



手作りの絵本です。



安曇野市にある「豊科認定こども園」の年少・年中のクラスにやってきたのは、隣にある南安曇 農業高校の1年生・15人です。



普段から園児が散歩で高校を訪れるなど交流があるといいますが、20日は美術作品を地域のために活用したいと高校側が初めて企画しました。





4枚の画用紙でまとめた絵本は、美術の授業で作ったもの。物語は生徒それぞれが考えました。高校生は「（物語は）最初の3時間くらい悩んで、友達と仲良くしていくお話にしていこうかなと思いついて」イラストは、色を付けた紙を切って 貼り合わせています。生徒のこだわりの詰まった絵本に園児たちは聞き入っていました。園児は「おむすびのところが楽しかった」園児は「上手に絵描けていた」高校生は「明るく楽しそうに話すことを意識しました。これからの進路の一つとして保育士という夢を追加したいなと思います」高校生にとっても将来につながる良い経験となったようです。