元モーニング娘。でタレントの加護亜依（37）が、18日に公開された「トレイダーズ証券株式会社」の公式YouTubeチャンネル動画に出演。1カ月の支出を明かした。

動画ではお笑いコンビ「ラランド」のニシダ、グラビアアイドルの榎原依那と共演。それぞれが1カ月の支出を公開し、専門家が分析した。

加護が公開した1カ月の支出円グラフは食費40％、家賃30％、子供にかかる費用13％、交際費5％、美容代1％、タバコ1％。

中学生と小学生の2児の母でもあり「食費がやっぱり一番かかりますね、うちは。娘もお弁当なので、結構朝、昼、晩と作る」と説明。食費をもっと削りたいと訴え「基本外食はあまりしないんですけど、ついついスーパーに行った時に、いらないのに買っちゃうみたいな、無駄な出費が多くて困ってます」と、語った。

これに専門家は「食費4割は結構多い」と指摘。一般的には20％前後だと説明すると、加護は「じゃあ倍してるんだ」と真剣な表情。買うものを嗜好品まで全てメモして、それ以外のものは見ずにレジへ直行することを勧められた。