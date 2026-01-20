¥·¥ó¥¬ー¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿ー 808¡¢¤«¤ê¤æ¤·58¡Ö¥¢¥ó¥Þー¡×¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹³Ú¶Ê¥ê¥êー¥¹¡¡ÃÏ¸µ Ê¼¸Ë¸©¤Ç»£±Æ¤ÎMV¤â
¡¡¥·¥ó¥¬ー¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿ー 808¡ÊYAOYA¡Ë¤¬¡¢¤«¤ê¤æ¤·58¤Î³Ú¶Ê¤ò¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿¡Ö¥¢¥ó¥Þー(808 ver.)¡×¤ò2·î2Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§Ayumu Imazu¤¬º£¥ê¥¢¥ë¤Ç¶¯¤¤ÍýÍ³¡¡ÆüÈæÃ«Ìî²»¤Ë¶Á¤¤¤¿»þÂå¤Î»Ï¤Þ¤ê――¡ØERA¡Ù¥Ä¥¢ー¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡Ë
¡¡Æ±³Ú¶Ê¤Ï¡¢808¼«¿È¤¬²Î»ì¤ò¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Ë½ñ¤²¼¤í¤·¡¢¥á¥í¥Ç¥£¤ò¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸¶¶Ê¤Ø¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ò¹þ¤á¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¿·¤¿¤Ê²ò¼á¤ÈÀ¤³¦´Ñ¤òÉ½¸½¤·¤¿ºîÉÊ¡£¸¶¶Ê¤¬»ý¤Ä¡ÈÊì¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¡É¤ò¼õ¤±·Ñ¤®¤Ä¤Ä¡¢¸½ÂåÅª¤Ê´¶À¤ÈÅù¿ÈÂç¤Î¸ÀÍÕ¤ÇÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥ê¥êー¥¹Æ±Æü¤È¤Ê¤ë2·î2ÆüPM8:08¡Ê20»þ8Ê¬¡Ë¤Ë¤ÏMV¤â¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£MV¤Ï¤«¤ê¤æ¤·58¡Ö¥¢¥ó¥Þー¡×¤ò¥ª¥Þー¥¸¥å¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸¶¶Ê¤ÈÆ±¤¸¤¯µÈß·Àµ¸ã´ÆÆÄ¤¬Ã´Åö¤·¤¿¡£¤«¤ê¤æ¤·58¤¬ÃÏ¸µ ²Æì¤Ç»£±Æ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤é¤¤¡¢¡Ö¥¢¥ó¥Þー(808 ver.)¡×¤Ç¤Ï808¤ÎÃÏ¸µ Ê¼¸Ë¸©¾®Ìî»Ô¤Ë¤Æ»£±Æ¡£¾®Ìî»Ô¤Ç¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤ò±Ä¤à808¤ÎÊì¿Æ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢²ÈÂ²¤äÃÏ¸µ¤Î¿Í¡¹¤Î¾Ð´é¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿²¹¤«¤¤ºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥ê¥êー¥¹¤ËÀè¶î¤±¤Æ1·î27Æü17»þÂæ¤Ë¡ØTHE NAKAJIMA HIROTO SHOW 802 RADIO MASTERS¡Ù¡ÊFM802¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£ÈÖÁÈÆâ¤Ë¤Æ¡Ö¥¢¥ó¥Þー(808 ver.)¡×¤¬½é¥ª¥ó¥¨¥¢¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë