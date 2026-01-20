山形県では、２１日夕方から２５日頃にかけて、大雪による交通障害、建物や農業施設への被害、屋根からの落雪に注意・警戒してください。また、電線や樹木への着雪、なだれにも注意してください。

［気象概況］

日本付近は、２５日頃にかけて、強い冬型の気圧配置が続く見込みです。特に、２１日夜から２２日にかけて、東北地方の上空約５０００メートルには氷点下４２度以下の強い寒気が流れ込むでしょう。

このため、山形県では大雪となる所がある見込みです。発達した雪雲が同じ場所にかかり続けた場合には、警報級の大雪となる可能性があります。

■雪の予想



［雪の予想］

２０日１８時から２１日１８時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、

村山 山沿い ５０センチ

村山 平地 ３０センチ

置賜 山沿い ５０センチ

置賜 平地 ３０センチ

庄内 山沿い ５０センチ

庄内 平地 ２０センチ

最上 山沿い ５０センチ

最上 平地 ３０センチ

その後、２１日１８時から２２日１８時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、

村山 山沿い ７０センチ

村山 平地 ５０センチ

置賜 山沿い ７０センチ

置賜 平地 ５０センチ

庄内 山沿い ７０センチ

庄内 平地 ３０センチ

最上 山沿い ７０センチ

最上 平地 ５０センチ

その後、２２日１８時から２３日１８時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、

村山 山沿い ７０センチ

村山 平地 ４０センチ

置賜 山沿い ７０センチ

置賜 平地 ４０センチ

庄内 山沿い ７０センチ

庄内 平地 ２０センチ

最上 山沿い ７０センチ

最上 平地 ４０センチ

その後も強い冬型の気圧配置が続くため、大雪が続き、積雪がさらに増えるおそれがあります。



［防災事項］

２１日夕方から２５日頃にかけて、大雪による交通障害、建物や農業施設への被害、屋根からの落雪に注意・警戒し、電線や樹木への着雪、なだれに注意してください。

