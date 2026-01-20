ハンブレッダーズ、新アルバムより「恋の段落」を先行配信！「大切な人の結婚式の為に作った曲」（ムツムロ アキラ）

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

ハンブレッダーズが、ニューアルバム『GALAXY DRIVE』（1月28日発売）のリリースに先駆け、収録曲「恋の段落」を1月21日0時に配信リリースする。

■温かみのあるメロディと日常の風景を独自の視点で切り取った歌詞が印象的

「恋の段落」は、ムツムロ アキラ（Vo、Gu）が「とても大切な人の結婚式のため」に書き下ろしたというミドルテンポのバラードで、バンドの真骨頂とも言える温かみのあるメロディと、日常の風景を独自の視点で切り取った歌詞が印象的な一曲。アルバム『GALAXY DRIVE』への期待を最高潮に高める重要なリードトラックとなりそうだ。

また、アルバム『GALAXY DRIVE』のPre-add/Pre-saveキャンペーンが実施中。Apple MusicまたはSpotifyで、1月27日23時59分までに予約すると、スペシャル待受画像がプレゼントされる。詳細はハンブレッダーズ オフィシャルサイトでチェックしよう。

ハンブレッダーズは、ニューアルバム『GALAXY DRIVE』を引っさげて初の全国ホールワンマンツアーツアーを2月から開催。チケットは各プレイガイドにて好評発売中だ。

リリース情報

2026.01.21 ON SALE

DIGITAL SINGLE「恋の段落」

2026.01.28 ON SALE

ALBUM『GALAXY DRIVE』

