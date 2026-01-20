本日の【上場来高値更新】 伊勢化、西川ゴムなど61銘柄
本日の日経平均株価は、米欧対立や国内長期金利の上昇が懸念され、前日比592円安の5万2991円と4日続落した。相場全体が下落するなか、逆行高で上場来高値を更新した銘柄は61社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。
上場来高値を更新した主な銘柄は、高市首相が会見でペロブスカイト太陽電池の早期社会実装に言及したことが材料視された伊勢化学工業 <4107> [東証Ｓ]、ありあけキャピタルの5％超保有が判明した百五銀行 <8368> [東証Ｐ]など。そのほか、西川ゴム工業 <5161> [東証Ｓ]は9日連続で高値を更新した。
※24年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。
■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名 市場 業種
<1736> オーテック 東Ｓ 建設業
<1768> ソネック 東Ｓ 建設業
<1944> きんでん 東Ｐ 建設業
<1975> 朝日工 東Ｐ 建設業
<2001> ニップン 東Ｐ 食料品
<2173> 博展 東Ｇ サービス業
<2264> 森永乳 東Ｐ 食料品
<2327> ＮＳＳＯＬ 東Ｐ 情報・通信業
<2692> 伊藤忠食 東Ｐ 卸売業
<3023> ラサ商事 東Ｓ 卸売業
<3393> スタティアＨ 東Ｐ 卸売業
<3467> アグレ都市 東Ｓ 不動産業
<3563> Ｆ＆ＬＣ 東Ｐ 小売業
<3741> セック 東Ｐ 情報・通信業
<3997> Ｔワークス 東Ｓ 情報・通信業
<4062> イビデン 東Ｐ 電気機器
<4082> 稀元素 東Ｐ 化学
<4094> 日化産 東Ｓ 化学
<4107> 伊勢化 東Ｓ 化学
<4205> ゼオン 東Ｐ 化学
<4368> 扶桑化学 東Ｐ 化学
<4658> 日本空調 東Ｐ サービス業
<4665> ダスキン 東Ｐ サービス業
<4972> 綜研化学 東Ｓ 化学
<4975> ＪＣＵ 東Ｐ 化学
<5161> 西川ゴム 東Ｓ ゴム製品
<5243> ノート 東Ｇ 情報・通信業
<5482> 愛知鋼 東Ｐ 鉄鋼
<5599> Ｓ＆Ｊ 東Ｇ 情報・通信業
<5713> 住友鉱 東Ｐ 非鉄金属
<6590> 芝浦 東Ｐ 電気機器
<6745> ホーチキ 東Ｐ 電気機器
<7011> 三菱重 東Ｐ 機械
<7012> 川重 東Ｐ 輸送用機器
<7013> ＩＨＩ 東Ｐ 機械
<7184> 富山第一銀 東Ｐ 銀行業
<7322> 三十三ＦＧ 東Ｐ 銀行業
<7384> プロクレＨＤ 東Ｐ 銀行業
<7409> エアロエッジ 東Ｇ 輸送用機器
<7425> 初穂商事 東Ｓ 卸売業
<7481> 尾家産 東Ｓ 卸売業
<7608> ＳＫジャパン 東Ｓ 卸売業
<7698> アイスコ 東Ｓ 卸売業
<7760> ＩＭＶ 東Ｓ 精密機器
<8045> 浜丸魚 東Ｓ 卸売業
<8117> 中央自 東Ｓ 卸売業
<8157> 都築電 東Ｐ 情報・通信業
<8194> ライフコーポ 東Ｐ 小売業
<8198> ＭＶ東海 東Ｓ 小売業
<8368> 百五銀 東Ｐ 銀行業
<8418> 山口ＦＧ 東Ｐ 銀行業
<8522> 名古屋銀 東Ｐ 銀行業
<9065> 山九 東Ｐ 陸運業
<9221> フルハシＥ 東Ｓ サービス業
<9303> 住友倉 東Ｐ 倉庫運輸関連
<9364> 上組 東Ｐ 倉庫運輸関連
<9436> 沖縄セルラー 東Ｓ 情報・通信業
<9795> ステップ 東Ｐ サービス業
<9869> 加藤産 東Ｐ 卸売業
<9948> アークス 東Ｐ 小売業
<9974> ベルク 東Ｐ 小売業
株探ニュース