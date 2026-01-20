18日、柏崎市の駐車場近くの茂みで身元不明の遺体が見つかりました。



遺体が見つかったのは、柏崎市米山町の聖ヶ鼻の駐車場から数十m離れた遊歩道近くの茂みです。警察によりますと、18日午後3時半ごろ、夕日を見に遊歩道を歩いていた人から「白骨を見つけた」と警察に通報がありました。



遺体は、性別や年齢・身長・体格が不明で、顔などが一部白骨化し死後数カ月が経ったとみられています。ジャンパーやズボン・チェック柄のシャツ・黒のスニーカーを身に着けていて、周辺には身分証など本人の所持品とみられるものが落ちていたということです。



警察は、遺体の身元を調べるとともに事件と事故の両面で調べています。