22日に告示される県知事選挙。長崎市では「投票所入場券」の発送作業が行われました。

衆議院選挙との同日選となったことで、作業にも遅れが出ていて、期日前投票の開始日までに入場券が届かない可能性があるということです。

長崎市の選挙管理委員会では、市内の有権者 約33万人分の投票所入場券が、20日に長崎中央郵便局に引き渡されました。

選管によりますと、衆議院選挙の日程次第で知事選挙の日程を変更する可能性があったことから、発送を一時、保留に。

その影響で、知事選挙の期日前投票の開始日までに「入場券」が有権者に届かないことが予想されるということです。

（長崎市選挙管理委員会 西原 政彦 事務局長）

「きょう発送となるが、期日前投票の開始日に間に合わない地域もある。届かない場合は、本人確認を投票所でできれば投票は可能。ぜひ積極的に投票してもらえれば」

また 衆議院選挙と同日選となることで、投票箱や開票作業のスペースが足りない懸念があるほか、人員不足への対応などに追われているということです。

長崎市の鈴木市長は「異例の事態に対応するために急ピッチで進めている」と話しました。

（鈴木 長崎市長）

「負担が大きいのは間違いない。職員には負担を強いることになるが、くれぐれもミスのないように万全を期したい」

一方、知事選挙に立候補を表明していた食品コンサルティング会社社長の宮沢 由彦氏は20日、出馬を辞退すると発表しました

（宮沢 由彦氏）

「私の出馬の原点である石木ダムの見直しを実現するために、私が辞退して皆さんの思いを実現することを優先」

宮沢氏は辞退の理由を「石木ダム建設の見直しを訴える中で、建設に反対する住民が別の立候補予定者を支持する意向であるため」と説明しています。

宮沢氏は、県議会議員補欠選挙の、長崎市選挙区への出馬を予定しているということです。

◆長崎県知事選挙 立候補予定者（立候補表明順）

知事選挙には当初5人が立候補を表明しましたが、20日の時点では、3人が立候補を表明しています。

元副知事の新人「平田 研氏」

2期目を目指す現職「大石 賢吾氏」

共産党県常任委員の新人「筒井 涼介氏」

三つ巴となる見通しとなりました。