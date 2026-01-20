株式会社KADOKAWAはLivePocketを通じて、2月22日（日）にKADOKAWA富士見ビル1Fで福澤達哉さんによるバレーボールファン感謝トークショーを開催することを発表した。

トークショーには、ゲストで福澤さんと同級生の元女子バレーボール日本代表、木村沙織さんが出演する予定だ。日本代表への期待や、2人の現役時代のエピソードなど、バレーボールファン必見の内容となっている。また、福澤さんの著書『試合が100倍おもしろくなる! バレーボール観戦マニュアル』をもとに、試合観戦がより楽しくなるポイントも解説する。

福澤さんは長年日本代表として活躍し、現役を引退した現在ではパナソニックグループに勤務するかたわら、解説者など幅広く活動している。また、木村さんは17歳という若さで日本代表に初招集。日本代表では絶対的エースとして活躍し、ロンドン五輪銅メダル獲得に貢献した実績を持つ。2017年に現役を引退している。

トークショー後には福澤さんとの2ショット撮影タイムや、参加者全員に福澤さんサイン入り・イベント特製ポストカードをプレゼントするなどの特典付き。さらに、VIPチケットには福澤さんサイン入りグッズが全員に当たる楽屋訪問付きの特典もあり、日本代表で活躍した福澤さんと木村さんのトークショーには大いに関心が集まるだろう。

抽選受付は16日（金）20:00 ～ 28日（水）23:59までとなっていて、申込結果発表は29日（木）夕方ごろを予定している。