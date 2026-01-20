◇ノルディックスキーW杯ジャンプ女子個人第19戦（2026年1月20日 山形県・アリオンテック蔵王シャンツェ（ヒルサイズ＝HS102メートル））

女子個人第19戦が行われ、丸山希（27＝北野建設）が101メートル、92・5メートルの合計222・5点で今季6勝目を挙げた。

丸山は1回目で101メートルを飛んで首位に立つと、2回目も好飛躍をそろえた。第9戦以来となる6勝目が決まると、日本チームの選手らと喜んだ。

丸山とともに来月6日に開幕するミラノ・コルティナ五輪の日本代表に内定している高梨沙羅（29＝クラレ）は181・1点で10位、伊藤有希（31＝土屋ホーム）は180・7点で11位、勢藤優花（28＝オカモトグループ）は179・5点で13位だった。

6連勝中だったニカ・プレブツ（スロベニア）は2回目に最長不倒となる102メートルをマークしたが、1回目の出遅れが響き4位だった。

▼丸山希 （W杯の）日本シリーズ、今の状態で飛べるのを楽しみに帰ってきたので、初戦で勝つことができてうれしい。好きな蔵王のジャンプ台で試合でたぶん初めて100メートル超えのジャンプを飛ぶことができたのでうれしかったが、着地につなげられなかったので悔しさも残っている。（強みは）緊張しても自分のジャンプができること。（五輪に向けて）弾みをつけられたらいいなと思うので、明日、札幌と自分のジャンプが出せるように頑張っていきたい。