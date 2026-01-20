松下奈緒主演のフジテレビ系ドラマ「夫に間違いありません」第３話が１９日に放送された。

序盤、葛原紗春（桜井ユキ）が警察で、夫の失踪捜査が進まないことにいら立ち、警察官に「アンタさ！家族が行方不明になったらどんな気持ちか分かる？」と詰めた。警察署を出る際には、夫が着ていたバスケットボールチームのＴシャツを着た男性とすれ違い、後を追うも、別人と分かり落胆のため息を吐く場面も。

ドラマ第１話の冒頭、男女が橋の上に車で乗りつけ、男性が川に突き落とされる謎のシーンが映されていた。

このため、これまで紗春が保険金目的で夫を突き落とした、あるいは合意のうえで夫が川に落ちた→発見された遺体を朝比聖子（松下奈緒）が失踪していた夫朝比一樹（安田顕）だと思い込んで、引き取ってしまい→保険金が入らなくなった紗春が、朝比家に近付いて探っていた−との見方が浮上していたが…。

中盤では紗春が、家からいなくなった朝比聖子の娘亜季（吉本実由）を必死に探していた。

最終盤、朝比聖子が警察に出頭して一樹生存判明→遺体は紗春の夫と判明−の流れとなりかけたが、一樹がキャバクラ嬢・藤谷瑠美子（白宮みずほ）に騙されていたことを知って殺害してしまう衝撃展開で、朝比聖子は警察に出頭できなくなった。

ネットでは紗春に対して、保険金絡みの線が微妙となり「すごい、いい人だった」「紗春さん、めっちゃいい人じゃん」「保険金も入ってこないことにイラついてんのかな、って思ったけど、あの感じまじで探してるのかな」「でも紗春さんも何か隠してることあるよね？」「紗春さんがただの本当にめちゃくちゃいい人だったら全力でゴメンナサイします」「紗春さん…旦那さん真剣に探してるのね」「紗春はいい人だけど、何かありそうなんだよね」と反応する投稿が集まった。