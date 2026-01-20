菅元首相の政界引退に神奈川・黒岩知事「一時代が終わった」 政策実行で「決断の早さ」に驚嘆、「感謝しきれない」
自民党の菅義偉元首相が政界引退を表明したことを受け、神奈川県の黒岩祐治知事は２０日の定例会見で、「一つの時代が終わった感じ。今の私があるのは菅元総理がいたからこそと強く思う。感謝しきれない」と所感を述べた。
テレビ局のキャスター時代に菅氏と知り合った。２０１１年の知事選を巡り、当時自民県連会長だった菅氏から出馬の要請があった。「毎晩話してくださった。ずっとお断りをしていたが、口説く熱量は大変なものだった」と振り返る。
首相と知事の間柄になってからも「エピソードはもう山ほどある」と関係を深めた。２１年には新型コロナウイルス禍に直面したベトナム政府側から、かねて交流があった知事にワクチンの速やかな提供要請があった。菅氏に電話すると、ほどなく「（関係部署に）言っておきました」と返答があったという。
知事は「この話がわずか数時間で（ワクチン支援の動きが）展開できた。普通じゃあり得ない。（菅氏は）決断が早い」と驚かされたと明かし、「これからは大所高所から指導していただきたい」と引退を惜しんだ。