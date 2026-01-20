¡Ú¹Í»¡¤¬Â³¡¹¡ÛµÈÂôÎ¼¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù´¥ÇÕ¥·¡¼¥ó¤Ç¡Ö¿å¤é¤·¤¤â¤Î¡×°û¤à»Ñ¤¬È¿¶Á¡Ä¡È»Ë¼Â¡ÈÆ§¤Þ¤¨¤¿Ê¬ÀÏ¤â
¡¡1·î19Æü¡¢NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤ÎÂè76ÏÃ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£ºîÃæ¤Ç¡¢ÇÐÍ¥¡¦µÈÂôÎ¼±é¤¸¤ë¶Ó¿¥Í§°ì¤¬¡¢¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¥·¡¼¥ó¤Ç¤ß¤»¤¿ÍÍ»Ò¤Ë¡¢ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡76ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦¾¾Ìî¥È¥¤È¡¢¤½¤ÎÉ×¤Ç¤¢¤ë¥ì¥Õ¥«¥À¡¦¥Ø¥Ö¥ó¤¬¡¢Ä¹¤é¤¯½ñ¤Â³¤±¤Æ¤¤¤¿¡ÖÆüËÜÂÚºßµ¡×¤ò´°À®¤µ¤»¤¿¤³¤È¤ò½Ë¤¦µÇ°¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£¥È¥¤Î²ÈÂ²¤ä¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤ÎÆ±Î½¤ÇÍ§¿Í¤Ç¤¢¤ë¶Ó¿¥¤âÆ±ÀÊ¡£¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ç¤ÏÀ¾ÍÎÎÁÍý¤¬¿¶¤ëÉñ¤ï¤ì¡¢ÀÖ¥ï¥¤¥ó¤Ç´¥ÇÕ¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡£
¡Ö¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¥È¥¤ä¥Ø¥Ö¥ó¡¢¥È¥¤ÎÉãÊì¤¿¤Á¤¬ÀÖ¥ï¥¤¥ó¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¶Ó¿¥¤À¤±¤Ï¡¢¥ï¥¤¥ó¥°¥é¥¹¤ËÆ©ÌÀ¤Ê±ÕÂÎ¤òÆþ¤ì¤Æ´¥ÇÕ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡µÈÂô¤µ¤ó¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢2024Ç¯12·îËö¡¢Í§¿Í¤é¤È¼ò¤ò°û¤ó¤ÇÅ¥¿ì¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ÍâÆü¸áÁ°Ãæ¤Ë¼«Âð¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÎÙ¤ÎÉô²°¤Ø¿¯Æþ¤·¤¿ÁûÆ°¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤°¤Ë¼¨ÃÌ¤¬À®Î©¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¢¥µ¥Ò¥Ó¡¼¥ë¤ÎCM¤¬·ÀÌó²ò½ü¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¼ç±é±Ç²è¤¬¸ø³«±ä´ü¤µ¤ì¤¿¤ê¤È¡¢¥À¥á¡¼¥¸¤òÉé¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ÊÍè¡¢µÈÂô¤µ¤ó¤Ï¡È¶Ø¼ò¤ÎÀÀ¤¤¡É¤ò¤¿¤Æ¤Æ¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÍÌ¾¤ÊÏÃ¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢º£²óµÈÂô¤µ¤ó±é¤¸¤ë¶Ó¿¥¤¬¼ò¤ò°û¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ï¡¢¤³¤ÎÅ¥¿ì»ö·ï¤¬±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤È¹Í»¡¤¹¤ë¿Í¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½Ã´Åöµ¼Ô¡Ë
¡¡X¤Ç¤Ï¡¢¶Ó¿¥¤À¤±¿å¤é¤·¤¤â¤Î¤ò°û¤à»Ñ¤Ë¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î¹Í»¡¤¬Èô¤Ó¸ò¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ôº£Ä«¤Î¤Ð¤±¤Ð¤±¤Ç¶Ó¿¥¤µ¤ó¤À¤±¥ï¥¤¥ó¤Ç¤ÏÌµ¤¯¿å¤ò°û¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢µÈÂôÎ¼¤µ¤ó¤¬¶Ø¼ò¤ò¤º¤Ã¤È¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ê¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡£¡Õ
¡Ô¤Ð¤±¤Ð¤±¡£¶Ó¿¥¤µ¤ó¤À¤±¥ï¥¤¥ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¿å¤Ê¤Î¡¢¤Ê¤ó¤é¤«¤Î¥³¥ó¥×¥é¤¬Æ¯¤¤¤¿µ¿ÏÇ¡£¡Õ
¡¡¤À¤¬¡¢¹Í»¡¤µ¤ì¤¿ÍýÍ³¤Ï¡¢¡È¶Ø¼ò¤ÎÀÀ¤¤¡É¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£°ìÉô¤Ç¤Ï¡¢¶Ó¿¥¤Î¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¼Âºß¤Î¿ÍÊª¡¦À¾ÅÄÀéÂÀÏº»á¤¬¤¿¤É¤Ã¤¿¿ÍÀ¸¤Î¡È¥Õ¥é¥°¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¤¤¤¦¸«Êý¤â½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ô¶Ó¿¥¤À¤±¿å¤È¤¤¤¦¤Î¡¢Ãæ¤Î¿Í¤Î²áµî¤Î»ö·ï¤Î±Æ¶Á¤È¤¤¤¦¤è¤ê¥â¥Ç¥ë¤ÎÇÙ·ë³Ë¡©¤½¤í¤½¤íÉÂµ¤¤Î¤³¤È¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È¤«¡©¡Õ
¡Ô¶Ó¿¥¤µ¤ó¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤Ã¤Æ·ë³Ë¤Ç¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤ó¤À¤Ã¤±¡©¤½¤ì¤Ç¿å¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡£¡Õ
¡¡¤¿¤·¤«¤Ë¡¢»Ë¼Â¤Ç¤Ï¡¢À¾ÅÄ»á¤ÏÇÙ·ë³Ë¤ò´µ¤Ã¤ÆÄ¹Ç¯Æ®ÉÂ¤·¡¢1897Ç¯¤Ë34ºÐ¤Î¼ã¤µ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»Ë¼ÂÄÌ¤ê¤Ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬Å¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¤ÏÉÔÌÀ¤À¤¬¡¢ÂÎÄ´¤Î°²½¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î±é½Ð¡¢¤È¹Í¤¨¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤Î¤âÌµÍý¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡Ö¤¿¤À¡¢¶Ó¿¥¤Î¾ì¹ç¡¢¥È¥¤¬Á°¤ÎÉ×¡¦¶äÆóÏº¤òÄÉ¤Ã¤Æ¾åµþ¤·¤¿»þ¤Ë½éÅÐ¾ì¤·¤Æ¤«¤é¡¢¤º¤Ã¤È¼òÀÊ¤Ç¤Ï¿å¤ò°û¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£½éÅÐ¾ì¤·¤¿Âè17ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¥È¥¤È¶Ó¿¥¡¢¶äÆóÏº¤ÎÆ±µï¿Í¤Î³ØÀ¸¤¿¤Á¤È´¥ÇÕ¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢³ØÀ¸¤¿¤Á¤¬¼ò¤ò°û¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Ê¤«¡¢¡Ø¿å¤Ç¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤¬¡Ù¤ÈÅòÆÝ¤ß¤ò·¹¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡52ÏÃ¤¢¤¿¤ê¤Ç¡¢¾¾¹¾ÃÎ»ö¤Î²È¤Ç¿©»ö¤ÎÀÊ¤ò°Ï¤ó¤Ç¤¤¤¿¾ìÌÌ¤Ç¤â¡¢¶Ó¿¥¤µ¤ó¤Î¤½¤Ð¤ËÅòÆÝ¤ß¤È»×¤·¤¤â¤Î¤¬ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤Ç¤â¿å¤ò°û¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤â¤È¤â¤È¡¢¿ÀÆ¸¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¤Û¤ÉÆ¬Ç¾ÌÀÚò¤À¤¬ÉÂ¼å¤À¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢²¼¸Í¤È¤·¤ÆÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡×¡ÊÆ±¾å¡Ë
¡¡»äÀ¸³è¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯·àÃæ¤Ç¤â¡Ä¡ÄµÈÂô¤¬¼«¤é¤Ë²Ý¤·¤¿ã´¤Ï¤Þ¤À½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£