まさか【セリア】に売ってるなんて！ 在庫あったら即カゴIN♡「110円キャラポーチ」

そろそろポーチを新調したい……という大人女性におすすめしたいのが、持つだけで気分が上がりそうなキャラクターポーチ。プチプラで揃えるなら、【セリア】でゲットできる\110（税込）のアイテムが狙い目です。ディズニーやサンリオの人気キャラクターがデザインされていて、100均アイテムとは思えないクオリティの高さです。使い勝手も良さそうなので、店舗で見つけたらぜひカゴに入れて。

ポップなデザインが目を引くレザー調ポーチ

【セリア】「ズートピア フェイクレザーポーチ」\110（税込）

新作の映画が公開され、いま話題を呼んでいるズートピアのキャラポーチ。ジュディとニックが裏表に描かれており、それぞれ人参と肉球型アイスキャンディのイラストが散りばめられているのもファンにはたまらないアイテムです。上品なレザー調の素材なので、大人世代も使いやすそう。大きさは@ftn_picsレポーターともさん曰く「9cm × 10cm × マチ2cm」と小ぶりで、ミニサイズのバッグにも入れやすいはず。

サンリオ好き必見！ 人気キャラ大集合のクリアポーチ

【セリア】「サンリオキャラクターズ メッシュポーチ」\110（税込）

キティちゃんやクロミなど、サンリオの人気キャラクターが大集合した豪華なポーチ。みんなでお昼寝をしているようなイラストが描かれており、持ち歩くだけで癒やされそう。ファスナーのくすみピンクが上品で、大人世代も持ちやすいはず。レポーターともさんによれば大きさは「約20cm × 15cmのB6サイズ」、ビニール素材なのでコスメの収納にも便利そうです。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M