ハンブレッダーズが、ニューアルバム『GALAXY DRIVE』のリリースに先駆け、収録曲「恋の段落」を1月21日0時より配信スタートすることを発表した。

「恋の段落」は、ムツムロ アキラ（Vo, G）が「とても大切な人の結婚式のため」に書き下ろしたというミドルテンポのバラードになっているという。温かみのあるメロディと、日常の風景を独自の視点で切り取った歌詞が印象的な1曲に仕上がったとのこと。

◆ ◆ ◆

■ムツムロ アキラ コメント

とても大切な人の結婚式の為に作った曲。「恋はいずれ愛に変わる」とよく言うけれど、愛に変わった後もときどき恋に戻る恋愛だってあっていいと思う。完成した瞬間に、この歌を歌う為にきっと自分は生きてきたのだと思えました。

◆ ◆ ◆

また、アルバム『GALAXY DRIVE』のPre-add / Pre-saveキャンペーンを実施中。Apple MusicまたはSpotifyで事前に予約すると、スペシャル待受画像がプレゼントされる。締切は1月27日23時59分までとなっているので、詳細はハンブレッダーズ オフィシャルサイトをチェックしてみてほしい。

なおハンブレッダーズは、ニューアルバム『GALAXY DRIVE』を引っ提げて初の全国ホールワンマンツアーツアーを2月から開催する。チケットは各プレイガイドにて発売中だ。

◾️アルバム『GALAXY DRIVE』

2026年1月28日（水）リリース

CD購入：https://humbreaders.lnk.to/GALAXYDRIVE 初回生産限定盤 通常盤 ◆先行配信「恋の段落」

1月21日（水）リリース

配信：https://humbreaders.lnk.to/Paragraph_of_Love ○初回生産限定盤

CD ＋ Blu-ray（プレイパス対応）＋短歌集＋すごろくポスター

￥7,500（税込）SRCL-13516〜13517 ○通常盤（CD only）

￥3,750（税込）SRCL-13518 CD＜通常、初回共通＞：全15曲収録

1.プレイリスト

2.⚡️

3.アイズワイドシャット

4.SUPER TOMODACHI

5.バタフライエフェクト

6.わっか

7.夜明けの歌

8.アクション！

9.MUSIC

10.フィードバックを鳴らして

11.オカルティック・ラブ

12.ちょっとロンリー

13.着陸

14.恋の段落

15.ピース BD収録内容（プレイパス対応）※初回限定盤のみ

プレイパス封入(有効期限：2027/1/28)

『GALAXY PARK』ライブ映像

1.グー

2.DAY DREAM BEAT

3.DANCING IN THE ROOM

4.⚡️

5.ちょっとロンリー

6.銀河高速 『GALAXY PARK』ドキュメンタリー ＜配信＞※CDとは収録曲数が異なります。

「GALAXY DRIVE 水金地火木土天海冥ver」

1.プレイリスト

2.アイズワイドシャット

3.SUPER TOMODACHI

4.わっか

5.MUSIC

6.オカルティック・ラブ

7.ちょっとロンリー

8.着陸

9.恋の段落

◾️＜ハンブレッダーズ ワンマンツアー “2026年 銀河の旅”＞ 2026年2月7日（土） 栃木・栃木県総合文化センター

OPEN 17:15 START 18:00 2026年2月8日（日） 宮城・トークネットホール仙台

OPEN 17:00 START 17:30 2026年2月13日（金） 福岡・福岡市民ホール 大ホール

OPEN 17:45 START 18:30 2026年2月14日（土） 広島・JMSアステールプラザ 大ホール

OPEN 17:30 START 18:00 2026年2月22日（日） 北海道・札幌カナモトホール

OPEN 16:45 START 17:30 2026年2月28日（土） 京都・ロームシアター京都メインホール

OPEN 17:15 START 18:00 2026年3月1日（日） 香川・サンポートホール高松

OPEN 17:00 START 17:30 2026年3月4日（水） 愛知・Niterra日本特殊陶業市民会館フォレストホール

OPEN 17:45 START 18:30 2026年3月7日（土） 石川・金沢市文化ホール

OPEN 17:30 START 18:00 2026年3月18日（水） 東京・ガーデンシアター有明

OPEN 17:30 START 18:30 ▼チケット

・イープラス：https://eplus.jp/humbreaders/

・チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/humbreaders-tour2026/

・ローソン：https://l-tike.com/humbreaders/

◾️＜ハンブレッダーズ主催フェス「GALAXY PARK in EXPO」＞ 2026年5月24日（日）大阪府吹田市・万博記念公園 自然文化園「もみじ川芝生広場」

https://galaxypark.jp/