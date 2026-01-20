ハンブレッダーズ、先行配信シングル「恋の段落」本日24時より配信決定「この歌を歌う為にきっと自分は生きてきたのだと思えました」
ハンブレッダーズが、ニューアルバム『GALAXY DRIVE』のリリースに先駆け、収録曲「恋の段落」を1月21日0時より配信スタートすることを発表した。
「恋の段落」は、ムツムロ アキラ（Vo, G）が「とても大切な人の結婚式のため」に書き下ろしたというミドルテンポのバラードになっているという。温かみのあるメロディと、日常の風景を独自の視点で切り取った歌詞が印象的な1曲に仕上がったとのこと。
◆ ◆ ◆
■ムツムロ アキラ コメント
とても大切な人の結婚式の為に作った曲。「恋はいずれ愛に変わる」とよく言うけれど、愛に変わった後もときどき恋に戻る恋愛だってあっていいと思う。完成した瞬間に、この歌を歌う為にきっと自分は生きてきたのだと思えました。
◆ ◆ ◆
また、アルバム『GALAXY DRIVE』のPre-add / Pre-saveキャンペーンを実施中。Apple MusicまたはSpotifyで事前に予約すると、スペシャル待受画像がプレゼントされる。締切は1月27日23時59分までとなっているので、詳細はハンブレッダーズ オフィシャルサイトをチェックしてみてほしい。
なおハンブレッダーズは、ニューアルバム『GALAXY DRIVE』を引っ提げて初の全国ホールワンマンツアーツアーを2月から開催する。チケットは各プレイガイドにて発売中だ。
◾️アルバム『GALAXY DRIVE』
2026年1月28日（水）リリース
CD購入：https://humbreaders.lnk.to/GALAXYDRIVE
◆先行配信「恋の段落」
1月21日（水）リリース
配信：https://humbreaders.lnk.to/Paragraph_of_Love
○初回生産限定盤
CD ＋ Blu-ray（プレイパス対応）＋短歌集＋すごろくポスター
￥7,500（税込）SRCL-13516〜13517
○通常盤（CD only）
￥3,750（税込）SRCL-13518
CD＜通常、初回共通＞：全15曲収録
1.プレイリスト
2.⚡️
3.アイズワイドシャット
4.SUPER TOMODACHI
5.バタフライエフェクト
6.わっか
7.夜明けの歌
8.アクション！
9.MUSIC
10.フィードバックを鳴らして
11.オカルティック・ラブ
12.ちょっとロンリー
13.着陸
14.恋の段落
15.ピース
BD収録内容（プレイパス対応）※初回限定盤のみ
プレイパス封入(有効期限：2027/1/28)
『GALAXY PARK』ライブ映像
1.グー
2.DAY DREAM BEAT
3.DANCING IN THE ROOM
4.⚡️
5.ちょっとロンリー
6.銀河高速
『GALAXY PARK』ドキュメンタリー
＜配信＞※CDとは収録曲数が異なります。
「GALAXY DRIVE 水金地火木土天海冥ver」
1.プレイリスト
2.アイズワイドシャット
3.SUPER TOMODACHI
4.わっか
5.MUSIC
6.オカルティック・ラブ
7.ちょっとロンリー
8.着陸
9.恋の段落
◾️＜ハンブレッダーズ ワンマンツアー “2026年 銀河の旅”＞
2026年2月7日（土） 栃木・栃木県総合文化センター
OPEN 17:15 START 18:00
2026年2月8日（日） 宮城・トークネットホール仙台
OPEN 17:00 START 17:30
2026年2月13日（金） 福岡・福岡市民ホール 大ホール
OPEN 17:45 START 18:30
2026年2月14日（土） 広島・JMSアステールプラザ 大ホール
OPEN 17:30 START 18:00
2026年2月22日（日） 北海道・札幌カナモトホール
OPEN 16:45 START 17:30
2026年2月28日（土） 京都・ロームシアター京都メインホール
OPEN 17:15 START 18:00
2026年3月1日（日） 香川・サンポートホール高松
OPEN 17:00 START 17:30
2026年3月4日（水） 愛知・Niterra日本特殊陶業市民会館フォレストホール
OPEN 17:45 START 18:30
2026年3月7日（土） 石川・金沢市文化ホール
OPEN 17:30 START 18:00
2026年3月18日（水） 東京・ガーデンシアター有明
OPEN 17:30 START 18:30
▼チケット
・イープラス：https://eplus.jp/humbreaders/
・チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/humbreaders-tour2026/
・ローソン：https://l-tike.com/humbreaders/
◾️＜ハンブレッダーズ主催フェス「GALAXY PARK in EXPO」＞
2026年5月24日（日）大阪府吹田市・万博記念公園 自然文化園「もみじ川芝生広場」
https://galaxypark.jp/
関連リンク
◆ハンブレッダーズ オフィシャルサイト
◆＜GALAXY PARK＞特設サイト
◆＜GALAXY PARK＞ オフィシャルX