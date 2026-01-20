豪華な舟盛に「普通」と言い切る父。クレーマーかと思いきや →『贅沢すぎるジレンマ』に娘「そういうことか」

筆者の話です。

父が旅先に求める「魚の美味しさ」に、いつも首をかしげていました。

けれど旅の途中で聞いた【ある一言】が、父の本音をそっと浮かび上がらせて──。

父の希望

家族旅行の行き先を決めるとき、父は必ず「魚が美味しいところがいい」と言います。



瀬戸内海の島で育った私たちにとって、釣りたての魚はいつもの味。



父も母も釣りが趣味で、夜釣りのあとは台所でさばくのが日常でした。

そんな家庭だったこともあり、私は父が旅行を楽しめるよう、美味しいと評判の宿や地域を調べては、いくつもの候補から慎重に行き先を選んでいました。

満足しない理由

ところが、旅行先で料理が運ばれてくると、見栄えはとても良いのに、父は口に運んだ瞬間だけわずかに表情を曇らせます。

追加で舟盛まで頼んで、食卓は豪華そのものなのに、どこか腑に落ちないような表情をする瞬間が続きます。

「美味しいはずなのに、どうしてだろう」と胸の奥に違和感が少しずつ積もっていきました。

旅先の食卓で、私たちだけ味の受け取り方が違うような、その小さなズレが気になり始めたのです。