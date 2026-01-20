香水スプレー自販機、大阪駅すぐの場所に常設へ ハイブランドからメゾン系・ニッチブランドまで
JR西日本SC開発が運営するファッションビル「ルクア大阪」は20日、Amulette株式会社が展開する香水スプレー自販機『PERFUMATIC（パフューマティック）』を、2月10日より常設設置すると発表した。
【画像】日本初の常設…香水スプレー自販機『PERFUMATIC』設置イメージ
『PERFUMATIC』は、「2026年ヒット予測ランキング」（日経トレンディ）で総合3位＆美容ファッション部門で大賞に選出。世界65ヶ国以上で累計3000台以上が稼働し、国際特許を取得した唯一の香水スプレー自動販売機。2025年にAmulette株式会社が正規代理店として日本に初上陸し、常設設置としてはルクア大阪が日本初となる。
展開する香水ブランドは、ハイブランドからメゾン系・ニッチブランドまで約20種を常時ラインアップ。約1ヶ月ごとにセレクションを入れ替えることで、訪れるたびに“新しい香りとの出会い”が生まれる設計とする。
独自の「密閉型スプレー技術」を採用することで、外気との接触を防ぎ、香りの揮発・劣化を最小限に抑え、常にフレッシュな香りを安心して体験できる設計が特徴。高品質な香りを“好きなときにワンプッシュで楽しめる”新体験を届ける。
決済方法：現金／クレジットカード／QR決済／交通系電子マネー
価格：100円〜500円（税込）※商品により異なる
容量：1回／約0.12mL／約0.5秒噴射
設置場所：ルクアB1F レストルーム横
利用可能時間：6:30〜23:30
