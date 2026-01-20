『日プ』第4弾『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』に“動き” JO1、INI、ME:Iを輩出
サバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN』（通称『日プ』『日本版プデュ』）第4弾『PRODUCE 101 JAPAN新世界』の公式SNSが20日に更新された。
『PRODUCE 101 JAPAN』（通称『日プ』『日本版プデュ』）は2019年の第1弾を皮切りに3シリーズが制作され、新語・流行語を数多く生み出し、SNSのトレンドを席巻。日本のオーディションブームの火付け役となり、社会現象を巻き起こした。オーディションは、参加した101人の練習生がダンスや歌唱などのさまざまなミッションに挑戦し、100パーセント視聴者の投票によってデビューメンバーが決まる。
2025年7月に開催が発表された『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』では“新世界の扉を開くグローバルボーイズグループ誕生”を掲げ、全世界から参加者を募集していた。
公式アカウントでは「OFFICIAL LOGO TEASER」と題した動画を投稿。動画内では「3月Coming soon」とアナウンスされている。
この投稿には「3月からね！」「なんやかんや楽しみにしてる」「3月からはじまるんだー」「出てる子たち幸せになれ」「やるからには大成功して」といった声が寄せられている。
