»ÍµÜµÁ½Ó´ÆÆÄºî¤¬¥³¥ó¥ÚÉôÌç¤Ë¡¡2·î³«ºÅ¡¢¥Ù¥ë¥ê¥ó±Ç²èº×
¡¡2·î12Æü¤Ë¥É¥¤¥Ä¤Ç³«Ëë¤¹¤ëÂè76²ó¥Ù¥ë¥ê¥ó¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ç¡¢ºÇ¹â¾Þ¤Î¶â·§¾Þ¤ò¶¥¤¦¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥óÉôÌç¤Ë»ÍµÜµÁ½Ó´ÆÆÄ¤Î¥¢¥Ë¥á¡Ö²ÖÎÐÀÄ¤¬ÌÀ¤±¤ëÆü¤Ë¡×¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£±Ç²èº×»öÌ³¶É¤¬20ÆüÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Æ±ºî¤Ï¡¢Ä®¤ÎºÆ³«È¯¤ÇÎ©¤ÁÂà¤¤òÇ÷¤é¤ì¤¿²Ö²Ð¹©¾ì¤ò½ä¤ë¼ã¼Ô¤¿¤Á¤ÎÊª¸ì¡£»ÍµÜ´ÆÆÄ¤ÏÆüËÜ²è²È¤Ç¡¢½é¤ÎÄ¹ÊÔ¥¢¥Ë¥áºî¤È¤·¤Æ¼ê¤¬¤±¤¿¡£ÇÐÍ¥¤ÎÇë¸¶Íøµ×¤µ¤ó¤ä¸ÅÀî¶×²»¤µ¤ó¤¬À¼¤Ç½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥³¥ó¥ÚÉôÌç°Ê³°¤ÎÆüËÜ´ØÏ¢ºî¤Ï¡¢ÆÃ¿§¤¢¤ëºîÉÊ¤ò½¸¤á¤ë¥Ñ¥Î¥é¥ÞÉôÌç¤ËÆâ»³ÂóÌé´ÆÆÄ¤Î¡Ö¤·¤Ó¤ì¡×¡¢³×¿·Åª¤ÊºîÉÊ¤ò½¸¤á¤¿¥Õ¥©¡¼¥é¥àÉôÌç¤Ë´äºêÍµ²ð´ÆÆÄ¤Î¡Ö¥Á¥ë¥É¡×¤ÈµÈ³«ºÚ±û´ÆÆÄ¤Î¡Ö¤Þ¤µ¤æ¤á¡×¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¡£