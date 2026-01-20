40ºÐ¤Ç½Ð»º¢ª¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤ÇÃË»ù¤ò»Ò°é¤Æ¡Ä É¶ËüÃÒ¡Ö¤½¤ì¤Ï¤½¤ì¤ÏÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡²Î¿Í¡¦É¶ËüÃÒ¤¬¡¢1·î20ÆüÊüÁ÷¤Î¡ØÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÎó¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤È¤·¤Æ40ºÐ¤ÇÂ©»Ò¤ò½Ð»º¡¢¤½¤Î¸å¤Î»Ò°é¤Æ¤Ï¡Ö¤½¤ì¤Ï¤½¤ì¤ÏÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤Ç°é¤Æ¤¿¤Ò¤È¤êÂ©»Ò
¡¡40ºÐ¤Ç½Ð»º¤·¤¿¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤ÎÉ¶¡£¹õÌø¤Ë¡Ö¤½¤Î»þ¤âÉÔ°Â¤Ê¤¯¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£Éã¤âÊì¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¤·¡¢½é¤á¤Æ¤ÎÂ¹¤Ã¤Æ¤³¤È¤ÇÂ©»Ò¤Î¤³¤È¤â¤«¤ï¤¤¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥¥Ã¥Ñ¥ê¡£
¡¡Ç¯Îð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¹âÎð¡Ê½Ð»º¡Ë¤Ç¤¹¤è¡£ÂÎÎÏÅª¤Ë¤ÏÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¼ã¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏ³¤é¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢°ìÊý¤Ç¤Ï¼ã¤¤¥Þ¥ÞÍ§¤¿¤Á¤¬»Ò°é¤Æ¤Î¤¿¤á¤Î²æËý¤Ç¥¹¥È¥ì¥¹¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤Ê¤«¤Ç¡Ö¤½¤ì¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤·¡ÖÂçÂÎ20¡Á30Âå¤ÇÎ¹¹Ô¤È¤«¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò¿§¡¹¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡£º£¼«Ê¬¤Ï»Ò°é¤Æ¤ò»×¤¤¤Ã¤¤ê³Ú¤·¤â¤¦¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¤È¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ËÂª¤¨¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤Î»Ò°é¤Æ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡ÖÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÂ¨Åú¡£¡Ö¸ÀÍÕ¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤Ã¤µ¤é¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¿Í´Ö¤¬ÆüËÜ¸ì¥Ú¥é¥Ú¥é¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¸«¤Æ¤¤¤é¤ì¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤½¤ì¤Ï¤½¤ì¤ÏÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡ÆÃ¤Ë¡¢Ê¸»ú¤ä¿§¡¹¤Ê¤â¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤¯²áÄø¤ò¸«¤ë¤Î¤¬ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡Ö»þ´Ö¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤¦¤È¡¢¤¨¡©²¿¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¡©¤Ã¤ÆÃµ¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¡Ä¡£¤¢¤¢¡¢¤³¤ì¤Ï¡Ê¼«Ê¬¤¬¡Ë¤¿¤È¤¨¤Ç¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤Ê¡Ä¤È¤«¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÈ¯¸«¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È´ò¤·¤½¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
