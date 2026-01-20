犬が「恥ずかしがっている」ときにみせる仕草や行動5選

1.目を合わせようとしない

犬が視線を逸らして、頑なに目を合わせようとしないときは、気まずさを感じているサインです。例えば、いたずらが見つかったときや、何かに失敗した直後によく見られます。

これは「反省している」というよりも、「今の状況が恥ずかしい、直視できない」という心理が働いているのです。無理に顔を覗き込もうとすると、犬はさらにストレスを感じてしまうため、視線を外してあげて、犬が落ち着くのを待ってあげましょう。

2.急に体をなめ始める

何もないところで急に手足や体の一部をペロペロとなめ始めるのは、自分の心を落ち着かせようとする行動です。これは専門用語で「転位行動」と呼ばれ、恥ずかしさや気まずさを紛らわせるために行われます。

ジャンプに失敗したときなど、格好悪い姿を見られた瞬間に、まるで「いや、今のはわざとなめてただけだよ」とごまかしているような仕草を見せることがあります。不自然なタイミングでなめ始めたら、優しく見守ってあげてください。

3.あくびをする

眠くないはずなのに、失敗した直後に「ふわぁ」とあくびをするのも、恥ずかしさを隠すための代表的な仕草です。犬にとってあくびは、高ぶった感情や緊張をリセットするためのスイッチのような役割を持っています。

飼い主にドジな姿を見られて照れくさいとき、あくびをすることで「別に気にしてないよ」と自分自身に言い聞かせているのです。叱られている最中のあくびも、反抗ではなく「気まずさに耐えられない」というサインであることが多いです。

4.その場から離れる・隠れる

恥ずかしさが限界に達すると、犬はその場に居づらくなり、家具の隙間や別の部屋へ移動してしまうことがあります。これは「今の自分を見られたくない」という強い拒否反応です。

人間でも、恥ずかしいときは顔を隠したりその場から走り去りたくなったりしますが、犬も同じような心理になります。無理に追いかけて連れ戻そうとせず、犬が自分から戻ってくるまで、プライバシーを尊重してそっとしておいてあげるのが一番の解決策です。

5.お腹を見せる

お腹を見せるポーズは、一般的には「撫でてほしい」という甘えの合図ですが、恥ずかしい場面では「降参」や「照れ隠し」の意味になります。失敗を見られたときにゴロンと転がるのは、「そんなに笑わないで、怒らないで」という、犬なりの精一杯のフォローなのです。

このときの犬の目は、キラキラと輝いているというよりは、少し申し訳なさそうに上目遣いになっていることが多いでしょう。そんなときは、優しくお腹を撫でて安心させてあげてください。

飼い主に見られたくない！犬が照れるタイミング

犬が特に「見られたくない」と感じるのは、自分のプライドが傷ついたり、弱みを見せたりするタイミングです。

例えば、トイレを失敗してしまったとき、多くの犬はコソコソと隠れるような動きをします。これは怒られるのが怖いだけでなく、「失敗した姿」を飼い主に見られるのが恥ずかしいからです。

また、おもちゃで激しく遊んでいる最中に、ふと我に返って「自分、今すごい姿だったかも」と急に動きを止めて照れることもあります。

さらに、年齢を重ねた犬ほど、かつては簡単にできていた段差の上り下りに失敗したときなどに、強いショックと恥ずかしさを感じやすい傾向にあります。

犬はとても観察力が鋭いため、自分の失敗に対して飼い主がどう反応するかを常に気にしています。こうした「かっこ悪い瞬間」は、人間と同様にあまり注目されたくないものなのです。

愛犬が恥ずかしがっているときの正しい接し方

大声で笑わない

愛犬のドジな姿はとても可愛らしく、ついつい笑ってしまうものですが、過剰に大きな声で笑い飛ばすのは禁物です。犬は人間の言葉の内容をすべて理解できなくても、声のトーンや表情から「バカにされている」と感じ取ることがあります。

特に繊細な性格の犬だと、笑われることでプライドが傷つき、次から新しいことに挑戦するのを怖がってしまうかもしれません。可愛くてもクスクスと笑う程度に留め、犬の自尊心を守ってあげましょう。

しつこく構わない

恥ずかしがって隠れたり、視線を逸らしたりしているときは、あえて「知らんぷり」をしてあげるのが最高の優しさです。

心配して「どうしたの？」「大丈夫？」としつこく声をかけたり、カメラを向けて撮影したりすると、犬はますます追い詰められた気持ちになってしまいます。

人間も、失敗したときにずっと注目されたら嫌な気持ちになりますよね。犬が自然に普段通りの様子に戻るまで、少し距離を置いて自由にさせてあげることが大切です。

優しく声をかける

犬がひどく落ち込んでいたり、気まずそうにしていたりする場合は、落ち着いた低いトーンで「大丈夫だよ」と短く声をかけてあげてください。これは犬を甘やかすためではなく、今の状況を肯定して安心させるための儀式です。

失敗しても飼い主との関係は変わらないということが伝われば、犬の恥ずかしさはすぐに安心感へと変わります。その後は、おもちゃで遊ぶなど別の話題に切り替えて、気まずい空気をリセットしてあげましょう。

まとめ

犬にも豊かな感情があり、失敗したときや注目されたときには「恥ずかしい」と感じることがあります。

愛犬が照れるような仕草を見せたら、笑ったりしつこく構ったりせず、優しく見守ることが信頼関係を築くコツです。サインを正しく理解して、愛犬にとって一番の理解者である飼い主を目指しましょうね。