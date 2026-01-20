大好きなパパをお見送りしたワンコが見せた、想像以上に哀愁漂う姿が注目を集めています。その感情が伝わりすぎる表情は記事執筆時点で14万回以上再生され、「こんなに愛されてるなんてすごい」「パパさん以外じゃダメなのねｗ」といったコメントが寄せられました。

【動画：大好きなパパをお見送りして寂しがる犬→わかりやすく『落ち込む光景』】

大好きなパパをお見送り

Instagramアカウント「＠namilk15」に投稿されたのは、大好きなパパをお見送りするワンコの様子。

カニンヘンダックスフンドの「ミルク」ちゃんは、パパさんのことがとにかく大好き。普段からパパさんにベッタリで、お仕事に行くときは毎回、寂しさが隠しきれないのだそうです。

この日も、パパさんが身支度を始めた時点で何かを察知。「どうせ行っちゃうんでしょ」と言わんばかりに、少し離れた場所からパパを横目でちらり。

そして、ついにパパさんが家を出てしまうと、ドアの方をぼんやりと見つめたまま動かなくなってしまったといいます。

分かりやす過ぎる落ち込み方

しばらくしてからママさんが様子を見に行くと…そこには、すっかり落ち込んでしまったミルクちゃんの姿がありました。「しゅん…」と俯いたお顔に、ペタリと垂れた尻尾とお耳。いじけたような表情から、パパがいなくなってしまった寂しさがそのまま伝わってきます。

本人にとっては真剣に悲しいはずなのですが、その気持ちがあまりにも分かりやすく表情に出ていて、思わずクスッとしてしまうほど。ここまで正直な落ち込み方をされると、その健気さがより一層、可愛らしく感じられます。

ちなみにお家には、パパさん以外の家族は全員いるそう(笑) それでもこの落ち込みよう。やっぱりパパさんじゃなきゃダメなのですね。

パパが帰宅すると…

そして、お仕事を終えたパパさんがついに帰宅。ドアが開いた瞬間、ミルクちゃんは一目散にパパのもとへ。尻尾を全力で振りながら駆け寄り、全身で喜びを表現します。こんな風に喜んでくれたら、帰宅が待ち遠しくなってしまいそうです。

お見送り、落ち込み、そしてお迎えまで、甘え上手すぎるミルクちゃんなのでした。

この投稿は、TikTokでも14万回以上再生され話題に。コメント欄には「切ない表情たまらん」「こんな表情豊かなワンコみたことない」「抱きしめてあげたい」といった声が寄せられています。

Instagramアカウント『namilk15』さまでは、ミルクちゃんと家族の微笑ましい日常が投稿されています。気になる方は、ぜひアカウントを覗いてみてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「namilk15」さま

執筆：松川鈴

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。