犬の苦手な色3選

犬の目には、色を感じる細胞の種類が人間より少ないため、特定の色を見分けるのが苦手とされます。

人間は赤・緑・青の3原色で世界を認識しますが、犬はおもに青と黄色に近い2原色で捉えています。そのため赤やオレンジなどの色は、背景に溶け込みやすく、くすんだ灰色や暗めの色として見えていることが、最近の研究でわかってきました。

それでは、犬が認識しにくい色について見ていきましょう。

1.赤色

犬をはじめ多くの動物は、色を2原色で捉えています。そのため、犬にとって認識しづらい色があります。

例えば、鮮やかな赤色は犬の目では暗い灰色や黒っぽく見えます。緑の芝生の上で赤いボールを投げても、犬の目には「黄色っぽい背景の中に黒っぽい物体がある」状態に映り、コントラストが弱いために見つけにくくなることがあります。

心理的に赤色を嫌っているということはありませんが、犬の目には認識しにくい色であるため、反応が鈍くなる可能性があるでしょう。

2.緑色・オレンジ色

緑色やオレンジ色も、犬にとっては区別が難しい色に分類されます。犬の目には、緑色、黄色、オレンジ色はすべて似たような「黄色がかった薄いグレーの濃淡」として映るのです。

そのため、これらの中間色は周囲の景色と同化しやすく、犬の注意を引きにくいと言えるでしょう。

例えば、オレンジ色のおもちゃは人間の目には鮮やかに見えますが、犬にとっては背景に溶け込みやすく、どうしても見つけにくくなります。遊ぶときやトレーニングで目立たせたい場合は、犬の視覚で判別しやすい色を選ぶことをおすすめします。

3.茶色

茶色は、犬にとって認識が非常に難しい色です。というのも、犬の目には茶色がくすんだ濃い灰色のように映るため、土や木の幹など自然界の背景と重なりやすく、見分けがつきにくいのです。そのため、視覚的な刺激が少なく、犬の興味を引きにくい色と言えます。

日常生活でも、茶色のボールやおもちゃは地面に紛れやすく、散歩や外での遊びのときに見失いやすいでしょう。

こうしたことから、茶色は犬用のおもちゃや道具にはあまり向かない色と言えます。犬に使うものは、視認性の高いほかの色を選ぶのが賢明です。

犬が好む色の傾向は？

犬が好む色としてよく知られているのが「青色」と「黄色」です。これらの色は犬の目には周囲の色と比べて鮮やかに映るため、ほかの色よりも認識しやすくなっています。

特に青色は、自然界の緑や土の色の中でも埋もれにくく、コントラストがはっきりしていて、犬が瞬時に見つけやすい色です。このような理由から、犬のアジリティ競技の道具や訓練用のグッズに青色や黄色が多く使われる傾向があるのです。

日常生活でも、おもちゃやしつけ用の道具を選ぶ際には、青色や黄色のものを選ぶと犬の興味を引きやすく、遊びや学習がスムーズに進みやすくなるでしょう。

まとめ

犬の目には、赤や緑、オレンジ、茶色といった色は認識しにくく、黒っぽくぼんやりと見えてしまいます。そのため、こうした色の道具やおもちゃは目立ちにくく、犬の興味を引きにくいことがあります。

愛犬と楽しく遊んだり、コミュニケーションをスムーズにするには、青色や黄色のように犬にとってはっきり見える色を選ぶのがおすすめです。視認性の高い色は注意を引きやすく、遊びやしつけのモチベーションを高める効果も期待できます。

色の選び方を少し意識するだけで、愛犬の反応や集中力に違いが出ることもあります。道具を選ぶ際は、犬の視覚の特性を考慮して選んであげると良いでしょう。