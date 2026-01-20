今シーズン「最強最長」ともいわれる寒波が21日から25日にかけて居座る見込みで警報級の大雪になる可能性もあります。高速道路や国道の予防的通行止めの可能性もあり、県はできるだけ外出を控えるよう呼びかけています。



視界が遮られるほどの雪。

一年で最も寒さが厳しいとされる「大寒」の1月20日、妙高市のスキー場では「かんずり」に使う唐辛子の雪さらしが始まりました。本来、大雪の前には作業しないといいますが……





〈かんずり 東條昭人社長〉「毎年天気が気になっているが、雪がないよりは、ことしはあり過ぎですけど」一般客も雪さらしを体験し、真っ白な雪と赤い唐辛子のコントラストを楽しんでいました。〈体験者〉「おいしくなれー」「妙高の雪でおいしくなれー」Q）かんずりは知っていますか？〈イギリス人 日本滞在7年〉「そうです、好きです。鍋と、タマゴと、トーストと、 食べます」一方、21日から心配されるのが今シーズン「最強最長」ともいわれる寒波です。県内は21日から25日の日曜日ごろまで強い冬型の気圧配置になる予想で平地でも大雪となる見込みです。最初のピークとなる21日は警報級の大雪になる可能性が高いということです。21日夕方から24時間に降る雪の量は山沿いで70センチから100センチ、平地でも30センチから50センチなどと予想されていて、週末にかけては積雪がさらに増える見込みです。佐渡汽船では21日、ジェットフォイルの全便欠航が決まっています。JRは信越本線や上越線で21日夜から運転を取りやめます。県は担当の部署や気象台が集まり会議を開きました。〈県防災局 危機対策課 川辺英昭課長〉「もし大雪による災害が発生するおそれがある場合は防災体制を確保していただき必要な措置をとっていただくようお願いいたします」県内では2022年、大雪の影響で国道8号や17号で車の立往生が発生。通行止めの解消まで38時間を要しました。また去年2月にはJPCZが北陸地方に停滞。新潟市内では観測史上1位となる6時間で44センチの雪が降ったことで積雪は平年の5倍となり市民生活に影響が出ました。北陸地方整備局は国道8号など県内13区間で除雪のため「予防的通行止め」を行う可能性があるとしています。また、高速道路も同時に通行止めになる可能性があるということです。〈新潟地方気象台 大場信之 統括予報官〉「今回は強い寒気が長く入りますので大雪の期間が長くなるので、最新の気象情報等に留意しつつ対応をお願いしたいと思います」県はできるだけ外出を控えること、除雪作業の際は安全対策を行うことなどを呼びかけています。