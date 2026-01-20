1月19日、タレントの安めぐみがアメーバオフィシャルブログを更新。“得意ではない”乗り物に挑戦したことを報告すると共に、10歳の長女・詩歌（うた）ちゃんと1歳の次女・萌歌（もか）ちゃんとの3ショットを公開し、ファンから反響を呼んでいる。

【写真】長女が次女を抱っこする仲良し姉妹SHOTなども公開

この日更新したブログで、安は、「最近の色々。 楽しそうです笑」といい、笑顔溢れる次女と優しく微笑む安の2ショットを公開。

また、「先日長女がスキー合宿から帰ってきて、 数日ぶりのお姉ちゃんに、 嬉しそうにしていました」と姉の帰りを待ち詫びていた次女の様子を明かしながら、次女を抱っこする長女の仲睦まじい姉妹ショットも掲載した。

さらに、家族でのお出かけの帰りには、「小さな観覧車に乗りました」と報告。観覧車の中で撮影した楽しそうな笑顔を見せる母娘の3ショットとと共に、「観覧車が得意ではないのですが」「小さいのでいけました！」と少しドキドキしながらも挑戦したことを明かした。

この投稿に対して、ファンからは、「お子さんとめぐみさんを見るとほっこりして心が穏やかになります！」「お姉ちゃんが面倒をみてくれるので助かりますね！」「妹さんがお姉ちゃんを大好きな気持ちが伝わってきます」「仲良し姉妹」「可愛くてとてもイイお写真」などの声が寄せられている。

お笑い芸人の“東MAX”こと東貴博と安は、2011年12月に結婚。2015年3月17日に第1子長女、2024年1月23日に第2子となる次女が誕生した。