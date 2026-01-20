防犯カメラに 男性が犯人に追われる様子 傷害事件で犯人逃走中 広島
19日夜、広島市で男性が複数の男に殴られケガをした事件で、男性が犯人に追われる様子を防犯カメラがとらえていました。
これは、事件現場付近を捉えた防犯カメラの映像です。慌てて逃げるのは被害者の男性。そのすぐ後ろには、男の姿が…。男性が店舗に入り、あきらめたのか、別の方向へ走り去りました。
事件が起きたのは広島市中区の住宅街にあるマンションです。発覚したのは、昨夜9時過ぎ。目撃者からの通報でした。
警察によると複数の男が30歳の男性の部屋を訪問。部屋やエントランスで、頭を棒のようなもので殴ってケガをさせ、そのまま逃走したということです。
■近くで働く人
「パトカーがすごい勢いで来た。」
「こんな身近でもそんな事件が起きるんだと思ってこわいなと」
■廣原記者
「一夜明けた現場です。近くの防犯カメラには被害にあった男性が店へ逃げ込んだ後、その後ろを追いかける人物があちらの方向に走る姿が映っていたということです」
防犯カメラに映されていたのは、助けを求めて飲食店に駆け込む被害者の男性と、追う犯人の姿…。飲食店の店員によると男性は血だらけで「殺される、助けて」と話していたといいます。
男性は病院に搬送されましたが、命に別条はないということです。警察の調べに対し…
「自宅の扉を開けたら突然殴られた」
警察は傷害事件として防犯カメラの映像を解析するなど犯人の行方を追っています。
《2026年1月20日放送》